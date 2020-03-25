Если можете, не приходите. В Тюмени рассказали, как работают МФЦ в условиях пандемии

Два случая нарушения режима карантина выявили сотрудники МФЦ в ходе обслуживания посетителей. Об этом сегодня сообщил директор ГАУ ТО МФЦ Александр Нагибин.

Он рассказал об организации работы многофункциональных центров в условиях режима повышенной готовности. Несмотря на призывы властей к жителям региона в целях профилактики коронавируса по возможности не выходить из дома, посетителей МФЦ в последние дни меньше не становится. Людям все равно приходится идти за различными документами, справками и решать другие «бумажные» вопросы, которые, по их мнению, не терпят отлагательств.

Сотрудники соблюдают гигиенуФото: Есен Абилькенов

Отказать им в услугах МФЦ не могут. Но со своей стороны работники центров принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения инфекции, поделился Александр Нагибин. Он напомнил, что для удобства жителей во всех филиалах МФЦ доступна предварительная запись для посещения в определенное время.

Дезинфицируются все поверхностиФото: Есен Абилькенов

Записаться можно через страницу в VK, аккаунты в viber и telegram. По пяти наиболее популярным услугам помощь в записи оказывает голосовой помощник «Алиса». А два дня назад заработала «горячая линия» 8-800-250-00-72. Режим предварительной записи помогает избежать одновременного скопления большого числа людей в помещениях многофункциональных центров.

В учреждении строгий масочный режимФото: Есен Абилькенов

Чтобы защитить здоровье сотрудников и посетителей, все работники МФЦ в обязательном порядке соблюдают масочный режим. Во всех помещениях усиленно проводится дезинфекция поверхностей, включая терминалы, дверные ручки, стойки и так далее. Применяются специальные средства, предписанные Роспотребнадзором.

– Все виды государственных услуг, которые могут быть предоставлены в дистанционном режиме, лучше получать через различные онлайн-сервисы тех учреждений и ведомств, куда обращаются граждане. МФЦ в свое время был организован как раз для того, чтобы оказывать очные услуги, которые не предоставляются в удаленном формате. Поэтому, если люди пришли, мы должны их обслужить, – пояснил Нагибин.

Несмотря на коронавирус, посетителей меньше не становитсяФото: Есен Абилькенов

Посетителям, у которых наблюдаются респираторные симптомы, предлагают воспользоваться медицинскими масками, запас которых обеспечен в центрах.

– Поток посетителей сохраняется на прежнем уровне. А вчера, например, было на 500 человек больше, чем приходит в среднем за день. В итоге по области общее число посетителей МФЦ за вчерашний день составило 6659 человек. Хотя мы предупреждаем жителей через все свои каналы, в каких случаях они могут воспользоваться порталом госуслуг и другими онлайн-ресурсами, чтобы не посещать никаких учреждений, в том числе наше, очно, – сетует Александр Нагибин.

Меры по дезинфекции усиленыФото: Есен Абилькенов

Он также рассказал, что сотрудникам МФЦ удалось выявить двух граждан, которые нарушали требования режима повышенной готовности, при котором все прибывающие из-за рубежа должны сообщать о себе по горячей линии в Роспотребнадзор и принимать меры по самоизоляции.

Так, одного из них разоблачили, когда он намеревался встать на миграционный учет в связи с прибытием в Тюмень из Киргизии. Второй в личной беседе в присутствии оператора МФЦ заявил, что в данный момент должен находиться на карантине в связи с возвращением из-за границы, однако свободно перемещается по городу. Сотрудники сообщили о них на горячую линию, передав все данные.

Стоит заметить, что накануне замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских назвала нежелание многих граждан сообщать о себе в Роспотребнадзор и самоизолироваться после приезда из других стран одной из главных проблем соблюдения режима повышенной готовности. Она подчеркнула, что в регионе ведется учет данных о пересечении границы всеми въезжающими, поэтому скрыться не удастся. И в интересах самих граждан звонить на горячую линию и соблюдать требования карантина.

Александр Нагибин в свою очередь дал несколько рекомендаций гражданам, у которых возникает критическая необходимость посещать МФЦ:

– Пользуйтесь предварительной записью, мы работаем с 8 до 20 часов. Наименее загруженным в Тюмени на данный момент является офис на ул. Уездной, 4. Он работает всего два месяца, и о нем не так много людей знает. Кроме того, два наших подразделения: на Первомайской, 50/1 и в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» – работают по воскресеньям, – сказал директор ГАУ ТО МФЦ.