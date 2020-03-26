Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: стало известно, когда тюменские пенсионеры получат по две тысячи рублей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2020 года. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала, когда тюменские пенсионеры получат по две тысячи рублей.

– В беззаявительном порядке все люди, попавшие в группу, которым положена выплата в две тысячи рублей, получат их в даты, когда они получают пенсию. Начнем выдавать с 3 апреля. Если пенсию приносят на дом, то и эти деньги также принесут вам на дом, – сообщила на брифинге, организованном оперативным штабом Тюменской области по профилактике коронавируса, Ольга Кузнечевских.

Также она доложила об обстановке в регионе. Так, стало известно, что за сутки ситуация не изменилась: двое заболевших тюменцев по-прежнему находятся в инфекционной больнице. У одного состояние стабильно тяжелое, второй чувствует себя хорошо. Все остальные контактные лица – в инфекционной больнице или обсерваторе.

– Губернатор принял решение о введении двухнедельной самоизоляции для категории граждан 65+ и тех, у кого есть хронические заболевания. Для них с сегодняшнего дня наступил особый режим обслуживания. Выписка рецептов в поликлиниках будет бесконтактной. Все люди с хроническими заболеваниями есть в базе данных медучреждений, рецепты им продлят или выпишут. Лекарства могут принести на дом волонтеры, но для этого надо обратиться на горячую линию, – посоветовала Ольга Кузнечевских.

Кроме того, замгубернатора предупредила тюменцев, что следует верить только официальным источникам информации. По ее сведениям, места в инфекционной больнице есть и заболевших двое, не больше. В настоящее время готовится необходимый объем дополнительных коек. Это делается в соответствии с поручением правительства Российской Федерации.

Кузнечевских отметила, что врач определяет, какие препараты выписывать, какие анализы нужно сдавать и необходимо ли это делать. Она призвала жителей области не заниматься самолечением и назначением себе анализов. Также чиновник попросила тюменцев оставаться дома.

– Неделя, которая вводится как нерабочая, дана не для того, чтобы провести ее в торговых центрах. Находитесь, пожалуйста, дома, максимально в изоляции. Общайтесь с пожилыми людьми по телефону. Я уверена, мы справимся, если обеспечим режим разобщения, – резюмировала замгубернатора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в связи с мерами, принятыми по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он призвал всех граждан, находящихся в группе риска, оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

В Тюменской области ввели новые меры профилактики коронавируса.В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса. С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, вводится режим самоизоляции. Подробнее о предпринимаемых мерах и ситуации в регионе рассказывает заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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