Александр Моор призвал жителей Тюменской области позаботиться о пожилых

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня утром обратился к жителям региона в связи с мерами, принятыми по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он призвал всех граждан, находящихся в группе риска, оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Глава региона напомнил, что на текущий момент в больнице находится два человека с лабораторно подтвержденными анализами на коронавирус.

– Кто-то скажет, что это мало. Но за последние две недели около 11 тысяч наших земляков вернулись в наш регион из-за границы. И продолжают приезжать. Мы берем у них анализы, выдаем предписания о соблюдении режима самоизоляции. Но давайте будем честными: большинство вернувшихся безответственно относятся к соблюдению этого режима. Они по-прежнему посещают общественные места. А те, кто формально находятся дома, встречаются там со своими друзьями и знакомыми, – пристыдил земляков Александр Моор.

Он заметил, что молодежь может переболеть, даже не почувствовав симптомов. Однако при этом они будут носителями вируса и могут заразить окружающих.

– Поверьте, пройдет совсем немного времени, когда коронавирус доберется до людей группы риска. А вот у них инфекция может протекать в очень тяжелой форме. Посмотрите, что происходит в Италии, которой потребовалась гуманитарная помощь других стран. Поэтому считаю, что самым эффективным способом снизить риск заражения пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями – это их самоизоляция, минимизация любых контактов, – сказал глава региона.

В связи с этим сегодня Александр Моор подписал постановление, в соответствии с которым с 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизояции.

– Я прекрасно понимаю, что две недели находиться в таком режиме это психологически тяжело. Но это необходимая, а главное – временная мера. Обращаюсь ко всем землякам, у кого есть родные и близкие старше 65 лет и есть хронические заболевания: давайте все вместе проявим нашу гражданскую солидарность и поможем пожилым в доставке продуктов, лекарств, будем чаще звонить и общаться. Об одиноких позаботятся волонтеры. В каждом муниципальном образовании при центрах соцзащиты созданы волонтерские отряды, работает телефон «горячей линии».

Он отметил, что в связи с самоизоляцией могут возникнуть дополнительные расходы. Поэтому принято решение о единоразовой выплате в размере двух тысяч рублей всем гражданам старше 65 лет или имеющим сопутствующие заболевания.

Губернатор констатировал, что объективно нет возможности контроля за соблюдением режима самоизоляции всеми жителями из группы риска.

– Я надеюсь на сознательность пожилых людей, как наиболее ответственных и дисциплинированных, которые своим поведением станут примером для всех остальных. При этом у нас есть некоторые инструменты. Например, возможность проследить использование транспортных карт пожилыми людьми. Если мы увидим, что режим самоизоляции нарушается, мы заблокируем эти карты, – предупредил глава региона.

Он подчеркнул, что все эти меры продиктованы заботой о здоровье жителей области, прежде всего людей старшего поколения.

– Все мы любим наших мам и пап, бабушек и дедушек. И только все вместе, помогая друг другу, соблюдая все предписания, мы сможем защититься от коронавируса. Будьте здоровы и берегите друг друга, – призвал Александр Моор.