«Опять не учимся». В Тюмени рассказали, когда школьники вернутся к занятиям

Объявление следующей недели нерабочей из-за ситуации с коронавирусом внесло коррективы в учебный процесс. В тюменских школах готовились возобновить дистанционные занятия с понедельника. Теперь планы придется скорректировать, рассказал директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер.

Напомним, на этой неделе у детей были каникулы, а со следующей должна была начаться заключительная учебная четверть. Сегодня принято решение, что уроки возобновятся с 6 апреля. Однако ситуация вновь может измениться, предупреждает Алексей Райдер.

– Всю эту неделю мы готовились к реализации дистанционной формы обучения. Провели семинар с директорами школ, педагогами по освоению нового учебного материала. Но сейчас мы приостанавливаем эту работу в связи с указом президента. Это касается не только школ, но и системы профессионального образования, – сказал глава департамента.

С 6 апреля учебный процесс продолжится в дистанционной форме, поскольку в регионе еще будет действовать режим повышенной готовности.

Для организации удаленной работы всем школам и педагогам предложено использовать единые формы взаимодействия со школьниками, использовать унифицированные онлайн-площадки.

– У каждого такого сервиса есть свои плюсы и минусы. К сожалению, не каждый продукт позволяет охватить всю программу. При этом хотелось бы избежать чехарды с использованием разных инструментов, когда от разных учителей одному ребенку задания могут приходить в самых разнообразных форматах и объемах, будь то онлайн-лекции, видеокурсы и тому подобное. Этот вопрос мы постарались системно отработать. По каждой школе приняты решения о применении тех или иных ресурсов, – отметил Алексей Райдер.

Алексей Райдер рассказал, как будет организован учебный процессФото: Есен Абилькенов

Он также отметил, что в этот период от родителей потребуются усилия, чтобы сформировать у детей определенный режим дня, чтобы ученики вовремя садились за уроки и сдавали задания. Глава департамента подчеркнул, что это не продление каникул, а объявление нерабочей недели. Соответственно, о последующем продлении учебы за счет летних или других каникул речи не идет.

– Постараемся наверстать программу в установленный нормативный срок до конца учебного года. Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то на сегодняшний день ничего не меняется. Экзамены намечены на период после 20-х чисел мая, надеемся, к тому моменту ситуация нормализуется, – добавил Алексей Райдер.

Проблему отсутствия компьютеров у некоторых семей, скорее всего, придется решать за счет школьного оборудования, подтвердил директор департамента образования. При этом он заметил, что даже в сельской местности такое явление носит единичный характер.

– Мы успели столкнуться с этим вопросом еще в период каникул. В школах знают о таких семьях. Их немного даже в селах. Поэтому рассматриваем решение передачи школьных компьютеров при условии их сохранения и возврата, – сказал Райдер.

По решению регионального оперативного штаба по коронавирусу образовательные организацию возьмут на себя обязательства по выдаче продуктовых наборов для детей, которые пользовались льготами по питанию в школах. Это дети из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается детских садов, то Алексей Райдер подтвердил, что в некоторых из них будут организованы дежурные группы для детей тех родителей, которые в силу производственной занятости продолжат работать на следующей неделе. Сегодня и завтра администрации дошкольных учреждений проведут опросы среди родителей, чтобы сформировать списки. По санитарным требованиям, численность дежурных групп должна составлять не более 12 человек.