Коронавирус в Тюмени: в продуктовых магазинах и аптеках появилась «карантинная разметка»

С 31 марта в регионе вступили в силу ужесточения мер профилактики новой коронавирусной инфекции. В частности, теперь тюменцев обязали сохранять между собой расстояние не менее 1,5 метра, в том числе в общественном транспорте. Соблюдают ли положенную 1,5-метровую социальную дистанцию жители областной столицы, предписанную правительством накануне? Носят ли тюменцы медицинские маски? И как относятся к мерам профилактики коронавируса? Вопросы исследовала на улицах города корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень».

Тюменцы беспокоятся о собственной безопасностиФото: Ирина Ромашкина

«Не в мою смену»

С 31 марта все магазины города обязали нанести на пол разметку, чтобы продемонстрировать посетителям, какое расстояние должно соблюдать. С проверкой ближе к вечеру я отправилась по магазинам.

Первой на пути оказалась «Монетка». Даже порог не переступила: у кассы собралась толпа, разметки на полу нет. Ну, думаю, может, не добрались еще сюда, все же не в центре города. Пойду в следующий магазин.

Следующими оказался торговый центр, на первом этаже которого я обнаружила «Магнит», продуктовый отдел и аптеку. И всюду свежая разлиновка.

В большинстве магазинах полосы для посетителей уже появилисьФото: Ирина Ромашкина

Я остановилась у входа в «Магнит», чтобы запечатлеть рдеющие линии. Старший продавец смены, казалось, грудью встала против коронавируса: весь персонал в масках и перчатках, сама она также экипирована, а пришедшего работника вместо приветствия обласкала дежурным: «Температура есть? Меряем! Одеваем маску и перчатки!». Заметив, что я притихла «в стоге сена», она обратилась ко мне.

– Здравствуйте! Вы что-то хотели? Вы проверяющая?

– Можно и так сказать, – улыбнулась я и представилась. Достала удостоверение журналиста, и вот тут был единственный жест, который меня расстроил. – Зачем вы взяли в руки? Не надо так делать – так передается инфекция.

Тюменцы спрашивают в аптеках медицинские маски, перчатки и противовирусные лекарстваФото: Ирина Ромашкина

Соблюдайте дистанцию!

На улице замечаю все меньше людей, а среди прохожих – все больше в медицинских масках. Люди ходят поодаль друг от друга. Или мне кажется? Решила наблюдать внимательнее.

Сколько не заходила в небольшие магазины, «круглосутки» – больше разметки не видела. Добралась до «Метрополиса» (достаточно большой для спального района новостроек). Нет никаких разметок, в прикассовой зоне люди друг к дружке теснятся.

– У нас что-то не так? – спрашивает охранник.

– Нет разметки на полу. Люди должны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

– А разве это вообще возможно?

Вопрос риторический, потому как здесь каждый должен последить за собой: магазины – предоставить условия, жители региона – прислушаться к здравому смыслу.

Сотрудники магазинов жалуются, что покупатели не соблюдают социальную дистанциюФото: Ирина Ромашкина

На перекрестке вижу картину: женщина в маске стоит подальше от мужчин близ проезжей части. Дальше, на тротуаре, вовсе пришлось расходиться, будто по правилам дорожного движения. Задача ПДД была такова: навстречу мне шла женщина в маске, справа из двора выворачивали мама с дочкой в коляске, обе в одинаковых масках, и я остановилась на тротуаре, освобождая путь. Первой прошла «встречка», потом, по идее, пошла бы молодая мама с малышкой, но она всем своим видом приказала держаться подальше. Я пошла вперед. Развилка развела наши пути, я сбавила шаг и через разделительную полосу в три метра побеседовала с попутчицей.

– Где вы такие маски взяли одинаковые?

– Здесь недалеко, в ателье.

– Вы считаете, это безопасно?

– Я волнуюсь о безопасности себя и моей семьи. Главное, себя обезопасить, – резюмировала собеседница.

Я зашла в «Тамару», с порога ясно – разметки нет. Повторила визит в «Монетку» – все то же. Неужели так и будет?

Предпринимателям предписано нанести разметку в прикассовой зонеФото: Ирина Ромашкина

В «Мегамарте» немало людей, многие в масках. Я с нетерпением иду к кассам: вот они, свежие полосы. Только вот люди дистанцию не держат.

То же и в «Пятёрочке». В открытую у кассира спрашиваю, соблюдают ли дистанцию посетители?

– Нет, – выдала вердикт продавец.

Впрочем, не все. Меня заставили улыбнуться два юных парня, которые настойчиво уступали мне свою линию на пути к кассе.

Вернувшись домой, я решила отложить исследования до завтра. Все же первый день новых установленных порядков. Может многие хотят нанести разметку на пол после рабочего дня?

Полиция нравов

Утром я продолжила проверку. Обратила внимание на улице, что людей почти нет. В одном из дворов меня снова ждала задачка ПДД. Одна из участниц дорожного движения, пожилая дама, шла в маске и медицинских перчатках. Бережется?

– Говорят, это не поможет, если заразишься, – фаталистично ответила она. – Мне очень надо в аптеку, мне нужен «Имудон».

Зашла и я в аптеку: здесь мне разметка очень понравилась, внятно показано, как идти к окну кассы и где должен стоят гость.

По наблюдению, в аптеках встречаются самые дисциплинированные тюменцыФото: Ирина Ромашкина

У ларька с овощами и фруктами увидела, что возрастные тюменцы тоже берегутся, стараются держать дистанцию даже без разметки.

Любимые булочные закрылись, не все пекарни на карантине, но многие.

В «Перекрестке» мне стало как-то спокойнее: и линии на полу разлинованы, и люди соблюдают правила. В «Райте» также. В «Тамаре», кстати, разметку уже нанесли. Осталось, пожалуй, проверить «Ашан» и «Ленту».

В "Ленте" и "Ашане" на входе в зал рекомендуют продезинфицировать рукиФото: Ирина Ромашкина

В «Ленте» и «Ашане» на входе в зал предлагают продезинфицировать руки, и многие посетители пользуется возможностью. Разметки есть в обоих гипермаркетах. В «Ленте» кассиры вовсе требуют клиентов встать по линейкам. Как посетители соблюдают дистанцию, поделилась наблюдением покупательница «Ашана» Анастасия Кожухарь.

– Я стала мнительной. Мне не по себе от того, как люди пренебрегают средствами защиты, какие отговорки придумывают. И вообще, я не доверяю людям. Сегодня попросила парня на кассе держать дистанцию. А он назло мне подошел ближе. Пришлось взять в охапку продукты и сбежать. У меня родители, я не могу принести домой инфекцию. А этот человек неизвестно откуда, неизвестно с кем общался. Почему нельзя соблюдать элементарные правила, к тому же выполнить просьбу! В конце концов, нужно уважать личное пространство друг друга! – возмутилась Настя.

Тюменцам рекомендовано соблюдать социальную дистанциюФото: Ирина Ромашкина

А ЕЩЕ…

Пока ходила по городу, фотографировала и детские площадки. Большую часть «замуровали» в полиэтилен и закрыли ограждениями еще вчера. Остались и открытые, но утром они были пустые.

За четыре часа утренней прогулки я встретила двух бабушек, занимающихся скандинавской ходьбой; ездят велосипедисты, гуляют подростки. Все же встретившиеся мне люди предпочитают держаться подальше от прохожих. Поделилась с коллегами: говорят, что вечером во дворах полно народа: и дети играют, и молодежь веселится, и взрослые люди отдыхают.

Детские площадки "замуровали" в полиэтиленФото: Ирина Ромашкина

Автобусные остановки почти пусты. А таксисты возят чаще всего доставку. Эта услуга теперь востребована, поделился со мной водитель. Сказал, что доставка продуктов обойдется в среднем на 30 рублей дороже обычной поездки: доставляют как до подъезда, так и к двери заказчика.

– Я бы лучше на доставку работал, чем людей возил. Не все люди в масках. Я всегда в маске. Здоровье дороже, – убежден таксист.

Многие соблюдают социальную дистанцию на перекрестках, пешеходных дорожках и точках продажФото: Ирина Ромашкина

КСТАТИ

Напомним, в Тюменской области введен режим повышенной готовности, согласно которому рекомендуется носить медицинские маски и перчатки, жителям запрещено посещать общественные пространства, людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться на самоизоляции. Абсолютно всем необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафов 2–3 тыс. рублей и более.

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