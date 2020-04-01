«Встает вопрос самосознания». Соблюдают ли тюменцы полутораметровую дистанцию?

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал, работает ли мера держать дистанцию в полтора метра друг от друга, о необходимости которой ранее говорил глава региона. В магазинах областного центра появилась соответствующая разметка, помогающая горожанам соблюдать это указание.

– Сегодня я видел четыре автобуса: один шел вообще пустой, в другом –длинном (в гармошке) – ехало порядка пяти человек. Наша задача – не толпиться, а дистанцироваться друг от друга и соблюдать полутораметровый режим. На сегодняшний день это становится уже возможным. В настоящее время мы все еще можем видеть большое скопление людей в магазинах. С торговлей проведена работа на предмет того, что в зонах массового скопления людей, например, в прикассовой зоне будут внесены дополнительные разметки, которые позволят людям ориентироваться в этом расстоянии, – сообщил Андрей Пантелеев.

Однако, по его словам, самое главное – собственное желание дистанцироваться, это как раз и является залогом реализации таких мер. Также замгубернатора отметил, что на прошлой неделе население жаловалось, что не все продавцы носят медицинские маски. По этому поводу совместно с департаментом потребительского рынка и Роспотребнадзором был отработан ряд мероприятий.

– В понедельник, 30 марта, проведены контрольные мероприятия. Компаниям, не соблюдающим масочный режим, были выданы предписания, обязательные к выполнению. Мы знаем, что губернатор Тюменской области расширил перечень ограничений, обязательных к исполнению мероприятий. Теперь масочный режим для всех предприятий торговли является обязательным. Контрольные мероприятия будут продолжаться. Если организации не будут содержать этот режим, то их могут закрыть, – заявил Пантелеев.

Также чиновник ответил на вопрос: почему нельзя закрыть алкогольные магазины на время карантина?

– На сегодняшний день эта группа товаров относится к розничной торговле. Если мы увидим в этом необходимость… Мы ежедневно принимаем какие-то решения. Надеемся, что люди будут соблюдать полутораметровый режим, не создавать ажиотаж, и предприятия, которые находятся ближе к вашему дому, будут спокойно оказывать вам услуги, – резюмировал замгубернатора.

Как работают меры повышенной готовности в тюменских магазинах.Комментарий заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

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