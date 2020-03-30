В Тюменской области введены дополнительные меры безопасности по коронавирусу

В связи с регулярными нарушениями предписаний, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в Тюменской области с завтрашнего дня вводятся новые ограничения. Об этом сегодня на своих страницах в соцсетях объявил губернатор Александр Моор.

Он напомнил, что с 28 марта в регионе введен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для все, у кого есть хронические заболевания. Также обязательный режим двухнедельной самоизоляции должны соблюдать тюменцы, прибывшие из-за границы. Кроме того, введены ограничения на работу крупных предприятий и учреждений, за исключением торговых объектов по продаже товаров первой необходимости. Губернатор констатировал, что большинство жителей и предприятий выполняют предписания.

– Но, к сожалению, не все! Сотрудниками полиции и Роспотребнадзора фиксируются случаи нарушения режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы. Также мы выявили, что за выходные некоторые пожилые люди пользовались транспортными картами. Я предупреждал, что в этом случае мы примем более решительные действия. Учитывая вышесказанное, считаю, что в нашем регионе нужно ввести дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, – сказал Александр Моор.

В результате принято решение с 31 марта заблокировать все льготные транспортные карты: для школьников, студентов и пенсионеров. Также запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и других открытых мест массового отдыха. Вводится обязанность соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров, в том числе в общественном транспорте.

– Все эти меры призваны минимизировать количество контактов между людьми и снизить риски распространения короновируса. Мы будем внимательно следить за развитием событий и при необходимости вводить новые ограничительные меры, – предупредил глава региона.