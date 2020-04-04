2020-04-04T14:07:17+03:00
Общество

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020 г.: на улицах появились люди в оранжевых жилетах

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020. Фото: Тюмень - наш домКоронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020. Фото: Тюмень - наш дом
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Информировать о необходимости соблюдать режим самоизоляции с 4 апреля стали представители органов местного самоуправления и полицейские. Такое решение принято в городском оперативном штабе. Сотрудники ежедневно будут патрулировать детские и спортивные площадки, парки, автостоянки и придомовые территории.

Их можно узнать по опознавательному знаку – оранжевым жилетам и специальному бейджу с несколькими степенями защиты. То есть подделать такой бейдж будет невозможно. Сотрудник будет соблюдать все правила, носить маску и придерживаться установленной дистанции.

Если ситуации будут спорные, сотрудник может вызвать наряд полиции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 3 апреля в регионе усилены меры против распространения коронавируса. Жителям предписано не покидать свои дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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