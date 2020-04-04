Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020 г.: на улицах появились люди в оранжевых жилетах

4 Апр 2020 2020-04-04T14:07:17+03:00

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020. Фото: Тюмень - наш дом

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Информировать о необходимости соблюдать режим самоизоляции с 4 апреля стали представители органов местного самоуправления и полицейские. Такое решение принято в городском оперативном штабе. Сотрудники ежедневно будут патрулировать детские и спортивные площадки, парки, автостоянки и придомовые территории.

Их можно узнать по опознавательному знаку – оранжевым жилетам и специальному бейджу с несколькими степенями защиты. То есть подделать такой бейдж будет невозможно. Сотрудник будет соблюдать все правила, носить маску и придерживаться установленной дистанции.

Если ситуации будут спорные, сотрудник может вызвать наряд полиции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 3 апреля в регионе усилены меры против распространения коронавируса. Жителям предписано не покидать свои дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU