Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020 г.: на улицах появились люди в оранжевых жилетах
Информировать о необходимости соблюдать режим самоизоляции с 4 апреля стали представители органов местного самоуправления и полицейские. Такое решение принято в городском оперативном штабе. Сотрудники ежедневно будут патрулировать детские и спортивные площадки, парки, автостоянки и придомовые территории.
Их можно узнать по опознавательному знаку – оранжевым жилетам и специальному бейджу с несколькими степенями защиты. То есть подделать такой бейдж будет невозможно. Сотрудник будет соблюдать все правила, носить маску и придерживаться установленной дистанции.
Если ситуации будут спорные, сотрудник может вызвать наряд полиции.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 3 апреля в регионе усилены меры против распространения коронавируса. Жителям предписано не покидать свои дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU