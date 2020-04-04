2020-04-04T10:42:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Тюмени делают анализы на коронавирус?

Главный санитарный врач региона назвала четыре лаборатории, где в Тюмени проводят анализы на коронавирус [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Где в Тюмени делают анализы на коронавирус?Где в Тюмени делают анализы на коронавирус?Фото: Татьяна Коркина
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Четыре лаборатории Тюменской области сегодня проводят анализы на определение коронавируса (COVID-19). Это лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, а также три лаборатории, которые относятся к департаменту здравоохранения региона – ОКБ №1, Областного кожно-венерологического диспансера и лаборатория инфекционной больницы. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Где в Тюмени делают анализы на коронавирус. Отвечает Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

По словам главного санитарного врача региона, тест-системы она определение коронавируса готовы принять ещё 2 лаборатории – в Ишиме и Тобольске. Причём первая их уже получила и приступает к работе. Помимо этого, тест-системы появляются и в частных клиниках.

- Мы провели учёт приборной базы всех лабораторий и приняли решение расширять их возможности, вне зависимости от того, государственная лаборатория или негосударственная, - подчеркнула Галина Шарухо. - В сутки мы делаем около тысячи исследований и планируем наращивать мощности.

Проверяют на коронавирус, в первую очередь, людей из «приоритетной группы». Это граждане, вернувшиеся из-за границы и находящиеся на самоизоляции, медицинские работники, люди, которые контактировали с заражёнными, а также пенсионеры от 65 лет и старше с признаками ОРВИ.

Глава регионального Роспотребнадзора напомнила, что сегодня важно соблюдать социальную дистанцию. Ведь возбудитель передаётся воздушно-капельным путём.

- Очень важно понять, что от нашей дисциплинированности и от понимания серьёзности ситуации зависит, как мы пройдём этот период, - напоминает Галина Шарухо. – Важно, чтобы все меры, прописанные в указах президента и в постановлении губернатора Александра Моора выполнялись.

НА ЗАМЕТКУ

«Комсомольская правда – Тюмень» в очередной раз напоминает своим читателям, как защитить себя от коронавирусной инфекции в период самоизоляции:

- Не выходите из дома без необходимости;

- Ограничьте общение вживую, перейдите на дистанционные формы общения.

- Не нарушайте режим самоизоляции;

- При выходе в аптеку или продуктовый магазин надевайте маску, а, вернувшись домой, тщательно вымойте руки и обработайте их антисептиками/

Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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