Как из Тюмени добраться до Горного Алтая и что там можно посмотреть?

Зима на Алтае Фото: Виктория Стеблова

В последнее время процветает туризм по неизведанным местам России. Ехать зимой к морю мне совсем не хотелось, ведь я мечтала увидеть заснеженную природу, поймать вдохновение и просто насладиться пейзажами. Выбрав для своего путешествия Республику Алтай, я не прогадала. Я уже была в горах в теплое время года несколько лет назад, но то, что я увидела в зимнем путешествии, не сравнится ни с чем.

Красота гор Фото: Виктория Стеблова

ДОРОГА, ПРОЖИВАНИЕ, ЕДА

До Горного Алтая можно добраться на самолете, на поезде или на автомобиле. Чтобы не тратить лишнее время, выбор был очевиден – самолет до Барнаула с пересадкой в Омске.

Стоимость: билет – от 2000 рублей, багаж – от 4000 (25 кг).

Из Барнаула до «горной столицы» можно добраться на автобусе. Дорога проходит через Алтайский край, который не менее богат пейзажами. Но для особо торопливых есть авиаперелет по «кусающейся» цене, которая чуть ли не в 20 раз выше стоимости проезда на автобусе.

Стоимость билета на автобус: от 640 рублей.

Стоимость билета на самолет: от 9 000 рублей.

Перед тем как отправиться в дорогу, необходимо заранее подумать, где бы вы хотели остановиться. Место для остановки нужно выбирать, отталкиваясь не только от бюджета, но и от локаций, которые вы хотели бы посетить. А вот если вы отправились в путешествие большой компанией, то лучше всего снимать отдельный домик или коттедж.

Алтайская зима Фото: Виктория Стеблова

Стоимость: от 1500 и выше (на человека в сутки).

Местную кухню не так просто найти. Проще всего поинтересоваться у местных, где можно попробовать национальную еду – например, кисломолочный напиток чеген. Хлеб у алтайцев называется «боорсок», он не похож на привычный, напоминает россыпь маленьких шариков обжаренных в масле. Из горячих блюд чаще всего готовят баранину. Жареным мясом вряд ли кого-то можно удивить, а вот косичка из внутренностей барана вполне вызывает удивление. Также национальным блюдом является кровяная колбаса – кан.

Попробовать мясную косичку я не решилась, однако после долгих уговоров все же съела кусочек вяленого марала. Вкусно, интересно, необычно, так сказать, на любителя.

Стоимость: средний чек на одного человека – от 700 рублей.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Отдых в горах может быть не только активным, но и пассивным, начиная от любования местными пейзажами, заканчивая верховыми прогулками по горам. Главным развлечением всех туристов являются экскурсии по достопримечательностям и самым укромным местам в горах.

Стоимость: от 1000 рублей.

Вооружившись фотоаппаратами, мы отправились на конную прогулку по горным тропам. С каждым пройденным метром захватывало дух: то ли от красоты вокруг, то ли от высоты. Перед глазами открываются сказочные виды, которые до этого я видела только в интернете.

Прогулки верхом на лошадях Фото: Виктория Стеблова

Самыми посещаемыми местами, где можно встретить много туристов, оказались поселки Чемал, Ая и Манжерок. Последний пользуется популярностью из-за зимнего склона (это для любителей катания на лыжах и сноубордах). Горнолыжный склон находится на горе Синюха, его высота – более 1000 метров, длина подъемника – 4,6 километра.

Так как я не разделяю любви к лыжам и скатываться со склона могу лишь на ватрушках или санках, то склон мы так и не опробовали. Зато канатная дорога – настоящее диво дивное. Главное, внимательно смотреть по сторонам и успевать делать хорошие снимки.

Подъемник на Горнолыжной базе Фото: Виктория Стеблова

Список мест, которые не оставили нас равнодушными:

- Семинский перевал

Зимой он выглядит по-особенному сказочно! Все просторы вокруг завалены снегом. Именно в этих волшебных местах снимали сериал «Пока цветет папоротник». Правда, действие происходило летом.

- Перевал Чике-Таман

Горы, извилистая дорога, полузамершие реки внизу. Такой вид заставляет сердце биться быстрее. На самом подъеме дух захватывает! Страшно красиво! Наверху, со смотровой площадки, открывается потрясающий вид. А еще поговаривают, что там есть кладбище машин, которые срывались вниз еще при старой дороге, но достать их так и не удалось.

- Озеро Телецкое

Озеро занимает второе место в стране по величине после Байкала. И замерзает оно лишь частями. Любоваться такой красотой можно только со стороны, ведь навигация по самому озеру зимой закрыта.

- Перевал Кату-Ярык

Как по мне, так это самое красивое и опасное место в мире. Зимой оттуда открывается вид на зимнее королевство горных хребтов, лесов и рек. Стоя на вершине, ощущаешь себя королем этого мира.

- Гейзерное озеро

Это озеро не замерзает зимой. Оно имеет непривычные для природы цвета и напоминает настоящие гейзеры. Из-за того что озеро разноцветное, складывается впечатление, что кто-то специально сделал узор в самом сердце водоема. А главное, в течение дня узор меняется.

Зимний Алтай Фото: Виктория Стеблова

КСТАТИ

В путешествие по Горному Алтаю лучше всего отправляться на машине. Так вы не будете привязаны к определенному месту или конкретной экскурсии. Помимо этого, если вы планируете отправиться в путешествие летом, то обязательно сделайте прививку от клещей.

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Я – из числа путешественников, которые не признают «тюлений» отдых. Целый день лежать на пляже, завтракать, обедать, ужинать по расписанию, а потом «догоняться» спиртным на местных дискотеках – это не по мне. С таким же успехом можно искупаться на местном пруду посреди лета или отправиться в пионерлагерь. Мой вариант: закинуть на плечи рюкзак и кататься по всей стране, передвигаясь на местных автобусах и ночуя в каких-нибудь дешевых хостелах (подробнее)

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