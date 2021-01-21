«Вери вери бьютифул трип»: чем живет Египет в период пандемии и что здесь можно посмотреть

Египет из России: что посмотреть и где побывать? Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Прошло уже больше пяти лет, как в России запретили чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Египет до сих пор не признал трагедию над Синайским полуостровом в 2015 году терактом, и опасения чиновников по поводу безопасности россиян на побережье Красного моря и в аэропортах логичны и понятны. Вполне возможно, что совсем скоро чартерное авиасообщение возобновится (Египет ждет российских экспертов для инспекции безопасности аэропортов), а пока россиянам приходится добираться с пересадками из Каира.

Что такое социальная дистанция - в Египте не слышали Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«В Египте «короны» нет»

Я – из числа путешественников, которые не признают «тюлений» отдых. Целый день лежать на пляже, завтракать, обедать, ужинать по расписанию, а потом «догоняться» спиртным на местных дискотеках – это не по мне. С таким же успехом можно искупаться на местном пруду посреди лета или отправиться в пионерлагерь. Мой вариант: закинуть на плечи рюкзак и кататься по всей стране, передвигаясь на местных автобусах и ночуя в каких-нибудь дешевых хостелах.

Взяв билет из Москвы до Каира ещё в августе за 17 тысяч рублей туда и обратно (в декабре цена повысилась аж до 95 тысяч рублей!), я ждал, когда наконец воочию увижу одно из семи чудес света – пирамиды и всякие древности. Интересно, что пандемия коронавируса никак не повлияла на туризм в Египте. Разве что маски носят, и то не везде.

– Мы почти не носим маски, – поведал таксист, подвозивший меня ночью до хостела в маленький городок Эль-Гиза, рядом с Каиром. – В Египте нет «короны», у нас никто не болеет… А ты откуда? Из России? Раньше туристов из вашей страны было много, сейчас больше украинцев и белорусов.

Забавно слышать, что в Египте «нет «короны»», однако против статистики не попрешь. В тот день, 31 декабря 2020 года, количество зараженных увеличилось на 1418 человек – это рекорд «второй волны» с июня. И даже уверенность водителя в том, что я не подцеплю заразу, не заставила меня снять маску – береженого бог бережет.

Статистика коронавируса в Египте на 31 декабря 2020. Фото: Яндекс

«Куда я попал?»

Первая мысль, которая посещает тебя в Египте: «Куда я попал?». Всюду грязь, мусор, толпы людей, отсутствие хоть каких-то правил дорожного движения, бесконечные «бип-бип» от проезжающих автомобилей, стройка и жуткая антисанитария. Представьте себе мужика, торгующего «свежими горячими лепешками» около трассы, и песок, который «глазурью» ложится на эту еду. То ещё «лакомство»!

Как только привыкаешь к этой суматохе, понимаешь, что треш – часть их культуры и со своим самоваром в гости ехать не нужно. Не нравится что-то – сиди дома, а у местных таков уклад жизни. Люди, кстати, доброжелательные – обязательно помогут, подскажут и проведут… при условии, что дашь им «на лапу».

– Я голоден… я простой гид… я простой охранник… – слышится за каждым поворотом.

И таких «голодных» здесь море. Сначала жалеешь, веришь, даешь им монетку или мелкую купюру, а потом настырность попрошаек начинает бесить. Главное правило – не слушать никого, делать «морду кирпичом» и отказываться от «безвозмездной помощи» (иначе она станет вам в копеечку).

Катер, который возит туристов по Нилу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Река Нил Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На ошибках учатся

В «копеечку» (если так можно назвать сумму в 15 тысяч рублей на наши деньги) мне вылились те самые пирамиды. Вообще, билет в национальный парк стоит 200 египетских фунтов (это примерно 932 рубля по сегодняшнему курсу), но прямо у кассы на меня налетел «гид», который не дал сказать ни слова, «помог» мне купить билет, провел через рамку и повел меня на «вери вери бьютифул трип».

Виды в Гизе - невероятные! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Здесь все передвигаются только на лошадях или верблюдах, – говорит мне на ломаном английском мой новый «друг». – Территория находится под государственной охраной, поэтому передвигаться здесь можно только с гидом.

– Но я же вижу людей, которые ходят пешком возле пирамид? – удивился я.

– Они просто слезли с лошади и фотографируются, потом снова поедут верхом, – врет мне в глаза гид и не краснеет.

Самая известная достопримечательность Египта, помимо пирамид - Сфинкс Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Разинув варежку, я поверил мужику и запрыгнул на лошадь. Понимая, что из такого лошары, как я, можно выудить еще кучу денег, «гид» предложил мне сделать большой круг вокруг всех пирамид. Потом добавилось «прекрасное место с мумиями», «фоточки на верблюде» и всё прочее. Естественно, ни о каком «прекрасном приключении» говорить уже не приходится.

Только потом я понял, как ловко меня обдурили местные и какой же я олень. Самое обидное даже не то, что я отдал деньги первому встречному (Бог дал, Бог взял), а то, что по своей же дурости попался на уловку мошенников. Что касается пирамид, то вся их значимость давно обесценилась. Сегодня национальный парк – всего лишь место для выкачивания денег из туриста.

Увы, но пирамиды меня не впечатлили Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Итог: не доверяйте никому, кроме себя, и не слушайте местных. За тысячу рублей можно запросто обойти все достопримечательности, потратив 2-3 часа.

За фотосессию с верблюдом с меня содрали около 2,5 тысяч Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Древние Фивы

К сожалению, ни пирамиды, ни Каир, ни Александрия (где на побережье Средиземного моря покоятся остатки знаменитого маяка) не впечатлили. Все улицы – один сплошной базар-вокзал. Вроде безопасно, но в то же время боязно блуждать в потемках по узким улочкам в одиночку.

Город Александрия Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Известный форт в Александрии. Его фундамент строили с использованием обломков Александрийского маяка Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Про Хургаду и говорить не приходится: город рассчитан исключительно на туристов, а достопримечательностей здесь практически нет. Одни отели.

В январе на Красном море дуют ветра, и на пляже довольно прохладно Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Другое дело – город Луксор, до которого можно добраться из Хургады за 4-5 часов. Это бывшая столица Египта, так называемая земля фараонов – Фивы.

Многочисленные древние храмы, самый большой из которых – Карнакский. Его построили во времена правления Рамзеса III, Хонсу, Аменхотепа II и многих других египетских правителей.

Памятник фараону Рамзесу III и его дочери (в некоторых источниках - жены) Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь по-настоящему можно окунуться в атмосферу Древнего Египта, загадать желание, обойдя статую священного жука-скарабея, и сделать красивые фотографии. Для всех желающих рядом находятся сувенирные магазины, где можно купить всё, вплоть до саркофага для мумии.

Город Луксор мне действительно понравился Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вместо заключения

По итогу могу сказать, что Египет – все же страна не для самостоятельного путешествия. Сюда едут за морем, рыбками (имейте в виду, что Хургада – не Шарм, просто так здесь рыбок не увидишь), пляжным отдыхом и экскурсиями на один-два дня. По ценам – дорого, и цена совершенно не соответствует качеству.

Самое главное правило в Египте – не попадаться на уловки мошенников. Хотя, как мне сказала моя знакомая, «кого не обобрали в Египте, тот не был в Египте». Может, не все так плохо?

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