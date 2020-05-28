Клещи стали активнее. Как защититься от последствий

Роспотребнадзор предупреждает: в Тюменской области активизировались клещи. Как отметила главный санитарный врач региона Галина Шарухо, первые случаи нападения клещей в этом году были отмечены еще в начале марта. Специалисты связывают это с относительно теплой зимой, что способствовало раннему пробуждению клещей. Рассказываем, чем опасны укусы этих кровопийц и как защитить свое здоровье в случае их нападения.

Актуальная статистика

В региональном управлении Роспотребнадзора зафиксировали, что активность клещей в этом году более высокая, чем в прошлом. По состоянию на 26 мая было зафиксировано более 10 тысяч случаев присасывания клещей. Причем 5 тысяч нападений произошло за последние две недели.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают вести оперативный мониторинг активности клещей. Всего с начала регистрации укусов, с 12 марта, в регионе зарегистрировано 10471 обращение по поводу присасывания клещей. Из этого числа в 2597 случаях пострадали дети в возрасте от 0 до 14 лет. 14 мая зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано. Более половины случаев присасывания фиксируется в черте города.

Чем опасен укус клеща

Самое опасное заболевание, которое переносят эти членистоногие, – клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания могут быть прямо противоположными – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Обстоятельства заражения

Возбудитель болезни передается человеку в первые же минуты присасывания клеща вместе с обезболивающей слюной. Также есть вероятность заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять молоко, а также продукты, приготовленные из него, только после кипячения. Также не следует раздавливать клеща или расчесывать места укуса – это тоже может стать причиной заноса инфекции.

Основные признаки болезни

Инкубационный период длится примерно 10 – 14 дней, но может растянуться на два месяца. Болезнь проявляется в острой форме, с ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38 – 39 градусов, тошнотой и рвотой. Также возникают мышечные боли, чаще в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, а также конечностей. На лице и теле больного проявляется гиперемия.

Одно из опасных последствий укуса клеща - заражением клещевым энцефалитомФото: pixabay.com

Как снять клеща?

Лучше, если это сделает врач. В домашних условиях снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко укрепляется в коже. Необходимо захватить клеща пинцетом или обернутыми в чистую марлю пальцами максимально к его рту. Затем, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь. Место укуса нужно продезинфицировать 70-процентным раствором спирта, йодом или одеколоном. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если в пораженном месте осталась черная точка, ее нужно обработать 5-процентным раствором йода. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

Где проверить клеща

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона в этом году исследовано 1028 клещей. Из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 22 клещах. Возбудитель клещевого боррелиоза выявлен в 540 клещах, это более 50 процентов.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы на Ленина, 69. Жителям области – в областных больницах в муниципальных образованиях.

Меры профилактики

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 3,5 тысячи гектаров. Впрочем, как отметила Галина Шарухо, эффективность акарицидных обработок оказалась не очень высокой. Поэтому Роспотребнадзор выступил с инициативой провести повторную обработку территорий.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала года привито от клещевого энцефалита 46 тысяч жителей, из них более 11 тысяч – дети в возрасте до 14 лет. Прививочная кампания продолжается, отметила Галина Шарухо.

Гражданам, посещающим леса и другие территории, где высок риск присасывания клещей, рекомендуют надевать специальные защитные костюмы или приспособленную одежду, которая исключает заползание клещей. Рубашка должна иметь длинные рукава, закрепленные у запястий резинкой. Ее нужно заправлять в брюки, а концы брюк – в носки и сапоги, голову и шею закрывать косынкой. Для защиты от клещей также используются репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Как сделать прививку?

В России используются несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Прививочный курс нужно провести в течение двух недель до посещения неблагополучных территорий, в этом случае данная профилактическая мера будет эффективной.