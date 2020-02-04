«Жить здорово»: в Тюмени заверили Елену Малышеву, что не стоит бояться коронавируса

Очередной выпуск ежедневного развлекательно-познавательного шоу Елены Малышевой «Жить здорово» с сюжетом из Тюмени вышел на «Первом канале» вчера, 3 февраля. В лучшем городе Земли доктор вместе со съемочной группой побывала днем ранее. Врача, а по совместительству и телеведущую из Москвы, встретила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

В Заболотье. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Малышева прилетела в Тюмень по двум причинам: чтобы пообщаться с медиками, которые четыре раза вытаскивали мужчину с того света, и побывать Заболотье, где в домашних условиях проходило кесарево сечение. Обсудили и главную тему недели - коронавирус.

По словам Инны Куликовой, у девочки-китаянки - коронавирус проявляется в легкой форме. На момент госпитализации у неё была невысокая температура (на 2-3 февраля ее и вовсе не было). Сейчас она находится в областной инфекционной больнице в отдельном боксе. Четыре студента-китайца, которые прилетели с Лесли на одном самолёте, изолированы от общества. Наличие вируса в их организмах первые тест-системы не подтвердили.

- Все студенты общежития, не контактирующие с китаянкой, но имеющие признаки ОРВИ были госпитализированы и взяты под наблюдение, - отметила Инна Куликова.

Елена Малышева в Тюмени. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Еще в аэропорту Рощино Елена Малышева обратила внимание, что все сотрудники воздушной гавани носят медицинские маски.

- Когда я зашла в аэропорт, то увидела, что все в масках: и сотрудники аэропорта, и продавцы маленьких магазинчиков, - отметила гостья.

Куликова подчеркнула, что маски тюменцы надели не из-за ситуации с коронавирусом, а по причине превышения порога заболеваемости по сезонному гриппу и ОРВИ. Сейчас известно о 13 тысячах заболевших. С понедельника 3 февраля все тюменские школы закрыты на карантин.

- 13 тысяч заболевших ОРВИ и одна девочка с коронавирусом. Почему все находятся в такой панике? Новая инфекция из Китая по могучести и силе куда слабее, чем грипп или ОРВИ, - заметила Елена Малышева,

- У медицинских работников паники нет. Мы, как можем, объясняем населению региона, что паники быть не должно. Ситуация вся находится под контролем и мы не дадим вирусу вырваться дальше, - заверила Инна Куликова.

Напомним, на данный момент известно о двух случаях коронавируса в России: в Тюмени и в Чите. Оба заболевших – жители Китая.

Коронавирус в России. Жить здорово! 03.02.2020.Съемочная группа программы Жить здорово прилетела в Тюмень, где находится один из двух заболевших коронавирусом в России. Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказывает о том, как себя чувствует заболевшая студентка из Китая, какие проводятся карантинные меры и какова эпидемиологическая ситуация в районе. Смотрите все видео Первого канала на https://www.1tv.ru Жить здорово! https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS3OIAL688ldhZDMAE0-6ZtA Жить здорово! - Про жизнь https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS18t8sXj7bny5wn0UMnaGHc Жить здорово! - Про едуhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS39XzweaL-Ao2rX5Ku8hjLH Жить здорово! - Про медицину https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS1AJ6iGok_ji0s-WG-MsymP Жить здо рово! - Про дом https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS1AJ6iGok_ji0s-WG-MsymP Здоровье https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS3nFmdY02wqA7tMZGNJgm7t Жить здорово! Лучшее за неделю. https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS0_KnIwSAUSYKGn187xYtdJ Здоровье. Сбрось лишнее https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS183iGqg6lpw8w-SooLWMUH Жить здорово! Самые яркие моменты сезона https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS2SvZJpDlxJcwodDsOT73oJ Жить Здорово! Упражнения на все случаи жизни. https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS03VFdRwVzrAGOUG2ayrPqc Здоровье. Эмоции и люди. Семейные взаимоотношения https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS2PCJLVpP0DB15Rkw3V4GYV Жить здорово! Рубрика "Три теста" https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS0vf2eexpry4LJtt4J1diD3 Жить здорово! Мифы и правда https://www.youtube.com/playlist?list=PLiilP6lc3VS3DfeuTPTHBeHjzKsJ-Y0JZ

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