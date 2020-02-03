2020-02-03T15:46:23+03:00
Общество

Школы Тюменского района закрыли на карантин из-за ОРВИ

Дети некоторое время будут обучаться дистанционно
Вадим Бегун
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Школы Тюменского района закрыли на карантин из-за ОРВИ. Фото предоставлено управлением образования Тюменского района.Школы Тюменского района закрыли на карантин из-за ОРВИ. Фото предоставлено управлением образования Тюменского района.
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В Тюменском районе образовательные учреждения закрыли на карантин. Данная мера будет действовать с завтрашнего дня, 4 февраля, по 8 февраля. В эти же дни приостанавливается работа детских групп и объединений в учреждениях культуры и спорта.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован в богандинской школе № 42, борковской, боровской, каменской, мальковской, переваловской, успенской, акияровской и некоторых других школах. Здесь дети временно будут получать образование в дистанционной форме.

– Рекомендуем избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями, ограничить посещение многолюдных мест, пользоваться одноразовыми масками, после пребывания в местах массового скопления людей полоскать горло антисептическими растворами и промывать полость носа, а также вести здоровый образ жизни, – посоветовали в Управлении образования Тюменского района.

При появлении первых симптомов заболевания школьникам рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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