Телеведущая Елена Малышева снимает в Тюмени сюжеты для программы «Здоровье»

Известная российская телеведущая, врач Елена Малышева вместе со своей командой приехала в Тюмень, чтобы записать несколько сюжетов для программы «Здоровье». Видео со съёмок на своей страничке в соцсети опубликовала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина. По её словам, тюменская бригада 103 в лице врача Ильи Горшкова и фельдшера Надежды Сафрыгиной стали звёздами российского масштаба. Съёмочная группа гостит в Тюмени два дня и готовит интересный рассказ про героев-медиков.

- Они рассказали ведущей программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елене Малышевой, как боролись за жизнь пациента — 57-летнего Владимира Казанцева. Мужчина перенёс четыре реанимации: два раза его возвращали с того света медики скорой помощи и два раза врачи кардиоцентра, - написала Ирина Бердюгина.

Помимо чудесной истории исцеления тюменца, телевизионщики заинтересовались рассказом о кесаревом сечении в домашних условиях в Заболотье. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, съёмочная группа уже отправилась на локацию, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях проходила операция, насколько далеко добирались медики и как опасно было транспортировать беременную женщину с кровотечением.

- С нами связался продюсерский штаб программ Елены Малышевой и захотел рассказать о двух историях. Съемочная команда уже сняла женщину с малышом, которая проходит лечение в перинатальном центре, и медиков, которые ей помогали, - отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Сюжеты из Тюмени покажут в одном из ближайших выпусков программы «Здоровье». Будем ждать!

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что звезда сериала «Кухня», актриса Ольга Кузьмина сняла в нашем городе очередной выпуск тревел-шоу «По секрету всему свету».