Известная актриса снимает в Тюмени телепередачу
В Тюмень прибыла съемочная команда программы «По секрету всему свету!». Актриса Ольга Кузьмина со своими коллегами исследует самые туристические места Сибири.
– Для нас важно, чтобы каждый турист, приезжающий в Тюменскую область, ощутил горячее сибирское гостеприимство и получил незабываемые впечатления от посещения этих мест. Поэтому для журналистов мы тоже подготовили кое-что интересное. Надеемся, отдых в Сибири им запомнится, – сказала руководитель агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.
В областном центре съемочная группа пробудет до начала февраля. Информации о том, в какие даты выйдет сюжет, посвященный Тюменской области, нет.
СПРАВКА «КП»
Ольга Кузьмина – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Снялась более чем в 20 картинах, а наибольшую известность ей принесла роль официантки Насти в сериале «Кухня».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что англичанин Джонни Тикл, путешествующий по городам России и снимающий о них видео, приезжал в Тюмень. В ролике об областном центре иностранец заявил, что Тюменский регион – богатый по сравнению с остальной Россией.
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ИСТОЧНИК KP.RU