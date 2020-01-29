2020-01-29T08:40:18+03:00
Звезды

Известная актриса снимает в Тюмени телепередачу

Съемочная группа пробудет в областном центре до начала февраля
Вадим Бегун
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Известная актриса снимает в Тюмени передачу. Фото предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области.Известная актриса снимает в Тюмени передачу. Фото предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области.
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В Тюмень прибыла съемочная команда программы «По секрету всему свету!». Актриса Ольга Кузьмина со своими коллегами исследует самые туристические места Сибири.

– Для нас важно, чтобы каждый турист, приезжающий в Тюменскую область, ощутил горячее сибирское гостеприимство и получил незабываемые впечатления от посещения этих мест. Поэтому для журналистов мы тоже подготовили кое-что интересное. Надеемся, отдых в Сибири им запомнится, – сказала руководитель агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.

В областном центре съемочная группа пробудет до начала февраля. Информации о том, в какие даты выйдет сюжет, посвященный Тюменской области, нет.

СПРАВКА «КП»

Ольга Кузьмина – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Снялась более чем в 20 картинах, а наибольшую известность ей принесла роль официантки Насти в сериале «Кухня».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что англичанин Джонни Тикл, путешествующий по городам России и снимающий о них видео, приезжал в Тюмень. В ролике об областном центре иностранец заявил, что Тюменский регион – богатый по сравнению с остальной Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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