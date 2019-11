«Чистый и современный город»: англичанин насладился красотой Тюмени и снял о ней видео

Англичанин Джонни Тикл, путешествующий по городам России и снимающий о них видео, летом приезжал в Тюмень. В ролике об областном центре иностранец заявил, что Тюменский регион – богатый по сравнению с остальной Россией.

– Чем знаменита Тюмень? Здесь была семья последнего российского императора. Под Тюменью родился, возможно, самый известный русский в истории – Распутин. Также сюда ссылали декабристов, – так начинает свой рассказ об областном центре Джонни Тикл.

В записке к ролику, который он выложил на видеохостинге «YouTube», парень сообщает своим подписчикам, что «сейчас Тюмень является 25-ым в списке самых больших городов России, и это важный бизнес-центр, здесь много нефти и газа».

Он побывал у здания Тюменской областной думы, гордумы, на площади 400-летия и набережной, прогулялся по центральным улицам. «Это чистый и современный город», – так подытожил свою прогулку Тикл.

На сегодняшний день видеоролик набрал почти 30 тысяч просмотров и 1 200 «лайков» при всего 30 «дизлайках». Однако некоторые немного разочаровались в такой подаче автора. «Обидно, что Джонни совсем не показал наше деревянное зодчество. В Тюмени прекрасные одно-двухэтажные памятники архитектуры, много деревянных домов восстановлено в последние годы. Это то, что должно быть нашей визитной карточкой, а не набережная», – заявляет Сергей Халяпин.

Другие комментаторы приглашают Джонни приехать в Тюмень зимой, именно в это время года город, по их мнению, «просто сказка». Многие благодарят англичанина, что хоть кто-то снял небольшое кино об их родном городе.

Кстати, в своем аккаунте в "Твиттере" Тикл составил топ-5 лучших городов России. На первом месте у него Москва, за ней следует Санкт-Петербург, на третьем - Екатеринбург, за ним - Красноярск и Хабаровск. Тюмень в этот топ не попала, однако парень дал городу, как он сам пишет, "похвальную грамоту".

Напомним, что известный блогер и урбанист Илья Варламов вовсе не разделяет восхищения иностранца. По его мнению, Тюмень превращается в автомобильное гетто, где власти думают лишь о том, как угодить человеку за рулем.

