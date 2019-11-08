2019-11-08T11:05:46+03:00
Общество

Блогер Варламов «разнес» Тюмень, назвав город автомобильным гетто

Досталось и другой областной столице – Челябинску
Вадим Бегун
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Варламов снова раскритиковал Тюмень.Варламов снова раскритиковал Тюмень.Фото: Вадим Бегун
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Известный российский блогер Варламов снова раскритиковал Тюмень. По его мнению, областная столица превращается в автомобильное гетто.

«Сейчас сразу два города России превращают себя в автомобильное гетто – это Тюмень и Челябинск. А Владивосток уже почти справился. Если вы продолжаете выступать против таких очевидно необходимых вещей, как островки безопасности, переходы со светофорами, сужение полос и снижение максимально допустимой скорости до 50 км/ч, предлагаю вам всем переехать и создать авторезервацию в этих трех городах», – пишет в своем авторском блоге Варламов. Таким сообщением он ответил москвичу Николаю Ляскину, который возмутился сужением одной из столичных улиц.

Как пример звезда «YouTube» приводит недавнее ДТП в Тюмени, где днем был сбит школьник на пешеходном переходе без светофора. По его мнению, пострадавшего могли бы спасти безопасные улицы, на которых есть не только зебра, но и суженные полосы, лежачие полицейские и другие искусственные неровности, островки безопасности, дополнительные препятствия перед перекрестками, шиканы, а также хорошее освещение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что известного урбаниста пригласили обсудить проект ивент-парка «Алебашево». Также московскому блогеру Илье Варламову не понравился тюменский музейный комплекс. Он привел его в пример, говоря о плохом вкусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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