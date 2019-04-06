Известного урбаниста пригласили обсудить в Тюмени проект ивент-парка «Алебашево»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-06T12:19:29+03:00

Илья Варламов не раз критиковал здания и сооружения в городе

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Известному российскому урбанисту Илье Варламову предложили принять участие в обсуждении проекта первого событийного парка «Алебашево» в Тюмени. Организаторы готовы оплатить ему перелет и расходы, связанные с его пребыванием в городе. Видеоприглашение выложил на своей странице в социальных сетях один из авторов идеи Александр Андросов.

Пока в России нет ничего подобного такого формата и масштаба. Сейчас проект ивент-парка активно обсуждается общественными организациями и неравнодушными горожанами, отдельное внимание уделяется экологии.

Уже состоялась одна дизайн-сессия, на которую пришли 80 инициативных горожан. Они высказывали предложения по комфорту отдыха Сегодня, 6 апреля, состоится вторая встреча, уже с архитекторами и дизайнерами. На ней будут обсуждаться технические стороны проекта, возможность строительства плавучей сцены, культурных объектов, ландшафтного дизайна.

Напомним, принять участие в обсуждении, поделиться мнением может каждый. Идеи можно высказывать до 19 мая в социальных сетях и на сайте ивент-парка «Алебашево». Результаты всех дизайн сессий есть в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU