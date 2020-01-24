Пожилого тюменца, четырежды пережившего клиническую смерть, реанимировали в подъезде

В Тюмени бригада медиков – врач Илья Горшков и фельдшер Надежда Сафрыгина – спасли 57-летнего пациента от смерти. Мужчина за короткое время четыре раза пережил клиническую смерть.

История чудесного спасения произошла в конце декабря, а совсем недавно медики-герои получили письмо от благодарного пациента. Илья Горшков вспоминает, что в тот день, 17 декабря, это был их последний вызов. Бригаду направили к пенсионеру, который всю ночь промучился со жжением в груди.

По приезде медики увидели клинику инфаркта миокарда: мужчину беспокоили разрывающая боль за грудиной, слабость и потливость.

– Первым делом мы записали электрокардиограмму и подтвердили диагноз. Во время эвакуации на носилках пациент потерял в подъезде сознание. Позже наступил критический момент: закатив глаза, мужчина вытянулся дугой и у него начались судороги, сердце остановилось, – вспоминает Илья Горшков.

По его словам, свидетелем случившегося стала жена, которая бросилась обнимать мужа и молиться о его спасении. Медики сделали все необходимые процедуры, и через три минуты мужчина задышал и открыл глаза.

По информации пресс-службы станции скорой медицинской помощи, повторная остановка сердца произошла в машине скорой. Оживить пациента удалось быстро – в сознание он пришел через две минуты. В кардиоцентре сердце пожилого человека еще два раза прекращало работать. Врачи стационара сделали всё возможное для спасения, а затем провели операцию.

Спустя 8 дней пациента выписали домой. Теперь мужчина ответственно относится к своему здоровью, наблюдаясь у кардиологов.

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