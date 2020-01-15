Тюменские врачи помогли появиться на свет крохотной малышке в отдаленном селе

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:11:12+03:00

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В Тюменской области показатель младенческой смертности предварительно составил 3,9 процента. Что касается страны в целом, то, по словам Президента Российской Федерации Владимира Путина, этот уровень уже достиг исторического минимума. Во многом это заслуга всей системы здравоохранения. В подтверждение этому накануне, 14 января, тюменские медики спасли две жизни – мамы и ребенка. Для этого им пришлось выехать в отдаленное село юга региона.

– Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. И, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения, – сообщил Владимир Путин, выступая сегодня, 15 января, с ежегодным посланием.

По информации директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, в регионе определен показатель младенческой смертности. По предварительным итогам 2019 года он составил 3,9 процента. По ее словам, система здравоохранения и профессионализм медиков позволяет бороться за каждую жизнь.

Так, накануне, 14 января, местные врачи спасли беременную женщину, у которой внезапно открылось маточное кровотечение. В общей сложности помощь пациентке и ее ребенку оказывали 13 специалистов. Дело в том, что перемещение роженицы могло закончиться для нее и младенца плачевно. Поэтому врачам не оставалось ничего другого, как развернуть импровизированную операционную прямо в доме семьи.

Путем экстренного кесарева сечения на свет появилась девочка весом 1 790 граммов. Сразу после рождения неонатологи поместили малышку в транспортный кувез и эвакуировали в Тюмень. Сегодня мама и ребенок находятся под присмотром специалистов Областного перинатального центра. Их жизни ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU