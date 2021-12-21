Итоги прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора. Главное

Подводим итоги Прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Подводим итоги прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора. Мероприятие, в ходе которого глава региона отвечал на вопросы местных жителей, завершилось менее получаса назад.

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о введении QR-кодов. Он не согласен, что это сегрегация, и надеется, что это временная мера. Они вводились тогда, когда все остальные меры перестали действовать.

По словам главы региона, область продолжает активно развиваться. Так, в настоящее время Тюменская область стоит на втором месте в рейтинге качества жизни в регионах, подготовленном федеральным Агентством стратегических инициатив. Индекс промышленного производства за десять месяцев вырос более чем на 7%, обрабатывающие отрасли – на 14,5%. Рассказал он и о других важных показателях.

Александр Моор ответил на вопрос о нехватке детских садов в Тюмени: «Мы активно строим детские сады и школы. В Ново-Патрушево строится детский сад, думаю, будет введен в 2022 году. В Антипино тоже в 2022-м. В «Тюменской слободе» уже выведен третий этаж».

В Тюменской области на 3,4% вырастут тарифы с 1 июля 2022 года. Губернатор отметил, что предстоит пройти реконструкцию ряда сооружений, именно этим обусловлено это решение: «Мы согласовали это решение в антимонопольной службе».

В Заводоуковске построят крытый ледовый каток до 2025 года. Сейчас разрабатывается проектная документация, определен участок для строительства объекта. Оно запланировано на 2023 – 2025 годы.

Александр Моор в ходе прямой линии назвал сроки «гаражной амнистии» в Тюменской области. По его словам, она продлится до 1 сентября 2026 года.

Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги. Такое поручение дал губернатор Александр Моор в ходе прямой линии после вопроса местного жителя Зуфара Халиулина.

Для тюменских детей, болеющих сахарным диабетов, выделят деньги на аппараты непрерывного мониторинга глюкозы. Глава региона сообщил, что родители таких детей тратят за один лишь год по 250 тысяч рублей на лечение. Для многих это очень большая сумма.