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Общество21 декабря 2021 13:39

Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги

Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора
Вадим Бегун
Вадим Бегун
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Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги: поручение дал Александр Моор.

Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги: поручение дал Александр Моор.

Фото: c cайта 2ГИС

Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги. Такое поручение дал губернатор Александр Моор в ходе прямой линии после вопроса местного жителя Зуфара Халиулина.

– Денежные выплаты к таким семейным торжествам, мне кажется, это замечательная идея. Поручаю областному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу, – заявил глава региона.

Отметим, что в настоящее время таким парам вручаются благодарственные письма губернатора и памятные медали.