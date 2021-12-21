Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги: поручение дал Александр Моор. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги. Такое поручение дал губернатор Александр Моор в ходе прямой линии после вопроса местного жителя Зуфара Халиулина.

– Денежные выплаты к таким семейным торжествам, мне кажется, это замечательная идея. Поручаю областному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу, – заявил глава региона.

Отметим, что в настоящее время таким парам вручаются благодарственные письма губернатора и памятные медали.