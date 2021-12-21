Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги: поручение дал Александр Моор.
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Тюменские пары, отметившие золотую свадьбу, получат деньги. Такое поручение дал губернатор Александр Моор в ходе прямой линии после вопроса местного жителя Зуфара Халиулина.
– Денежные выплаты к таким семейным торжествам, мне кажется, это замечательная идея. Поручаю областному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу, – заявил глава региона.
Отметим, что в настоящее время таким парам вручаются благодарственные письма губернатора и памятные медали.