Губернатор Тюменской области перечислил достижения региона в 2021 году. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области в ходе прямой линии перечислил достижения региона в этом году. По словам Александра Моора, область продолжает активно развиваться.

Так, в настоящее время Тюменская область стоит на втором месте в рейтинге качества жизни в регионах, подготовленном федеральным Агентством стратегических инициатив. Индекс промышленного производства за десять месяцев вырос более чем на 7%, обрабатывающие отрасли – на 14,5%.

Кроме того, Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

– Впервые в истории современной России в Тобольске, благодаря инвестициям компании «СИБУР», с нуля в рекордно короткие сроки построен и введен в строй новый аэропорт. На базе биостанции Тюменского госуниверситета открыт первый в России карбоновый полигон. Регион вошел в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка, – перечислил глава региона.

Также стало известно, что сейчас область находится на четвертом месте в стране по доступности рынка социальных услуг для НКО и социальных предпринимателей. Тюмени присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Также стало известно, что на реализацию пятилетней региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области в 2021 году израсходован 1 млрд рублей.

Деньги идут на капитальный ремонт поликлиник, строительство новых медицинских объектов, начиная с сельских ФАПов, а также на закупку необходимой медтехники. Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всех регионах страны по поручению Президента России Владимира Путина.