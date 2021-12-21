«Надеюсь, что это временная мера»: Александр Моор высказался о введении QR-кодов

Александр Моор высказался о введении QR-кодов. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор на проходящей в настоящее время прямой линии высказался о введении QR-кодов. Он не согласен, что это сегрегация, и надеется, что это временная мера.

По словам Александра Моора, они вводились тогда, когда все остальные меры перестали действовать. В октябре – ноябре были введены нерабочие дни и поэтапное введение куар-кодов.

– В совокупности со всеми мерами это дало свой результат. Заболеваемость стала снижаться. Количество занятый коек в моногоспиталях стало уменьшаться. Наши меры стали давать результат, – отметил глава региона.

Так, одна из жительниц города интересуется, почему QR-код требуется в ЗАГС. Сейчас на церемонию бракосочетания пропускают не более десяти человек.

– В ЗАГСе, помимо услуги бракосочетания, оказывают и другие услуги. Это надо самим молодым. Были массовые заражения у молодоженов, даже со смертельным исходом, – сообщил губернатор.

Также он отметил, что вакцина не гарантирует стопроцентную защиту от вируса, но она снижает вероятность заболевания. Самое главное – вероятность осложнений в разы, соответственно, уменьшает нагрузку на реанимацию.

– QR-код – это паспорт здоровья человека. Только сделанный в более удобной форме. Через короткое время после прививки у вас уже есть доказательство, что вы вакцинировались, – сказал Александр Моор.

Он резюмировал, что смертельные случаи при заболевании COVID-19 среди вакцинированных есть, но не более 0,03% от числа полностью привитых. В подобных случаях речь идет о тяжелых сопутствующих заболеваниях, отягощенном анамнезе или преклонном возрасте.