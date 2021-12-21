В Заводоуковске построят крытый ледовый каток до 2025 года. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Заводоуковске построят крытый ледовый каток до 2025 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

– Сейчас разрабатывается проектная документация, определен участок для строительства объекта. Оно запланировано на 2023 – 2025 годы, – заявил Моор.

Напомним, что в 2021 году в Заводоуковске открылся современный бассейн, который горожане выбрали для строительства в 2018 году в результате рейтингового голосования.