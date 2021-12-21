Александр Моор ответил на вопрос о нехватке детских садов в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

Александр Моор ответил на вопрос о нехватке детских садов в Тюмени. В настоящее время проходит прямая линия с губернатором.

– Мы активно строим детские сады и школы. В Ново-Патрушево строится детский сад, думаю, введен в 2022 году. В Антипино тоже в 2022-м. В «Тюменской слободе» уже выведен третий этаж, – сообщил глава региона.

Он отметил, что дети ходят в школы города без куар-кода: «Так будет и дальше».

Также стало известно, 1 сентября 2023 года в Тюмени откроется школа в районе Плеханово. На сегодня заключен госконтракт на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ для строительства школы на 1 500 ребят. Определена подрядная организация, необходимые средства предусмотрены.

Что касается детсада в поселке ММС, то уже разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта. В 2022 году предусмотрены средства на вынос сетей инженерного обеспечения с земельного участка, после чего сразу начнется строительство детского сада. После Нового года специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации школы в этом же районе.

Кроме того, разработана ПСД на строительство школы в микрорайоне Березняки, проводится государственная экспертиза. В микрорайоне Ямальский-2 г. строительная площадка будущей школы огорожена, идет подготовка свайного поля напротив строящегося детского сада.