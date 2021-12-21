Александр Моор назвал сроки «гаражной амнистии» в Тюменской области

Александр Моор назвал сроки «гаражной амнистия» в Тюменской области. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор в ходе прямой линии назвал сроки «гаражной амнистии» в Тюменской области. По его словам, она продлится до 1 сентября 2026 года.

– Упрощенный механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, действует в Тюменской области с 1 сентября. Только в Тюмени около 250 гаражных кооперативов, – сообщил Моор.

Стало известно, что в департамент имущественных отношений обратились члены более чем 90 таких объединений.

– Уже есть те, кто зарегистрировал право на земельный участок. Вопрос серьезный, не оставляйте его, что называется, на последний день, а воспользуйтесь ситуацией в плановом режиме, – резюмировал глава региона.