Александр Моор: «Несправедливое распределение тарифов исправлено». Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор сообщил, что несправедливое распределение тарифов исправлено. Губернатор сделал заявление в ходе прямой линии.

– Чтобы исключить ситуации, когда рядом стоят два дома, подключенные к одной трубе, но плата за ЖКУ у соседей разная, правительство области внесло в Тюменскую областную думу законопроект, предусматривающий новые механизмы расчета – «одна труба – один тариф». Изменения приняты. С октября жители области платят по одному, минимальному тарифу, – отметил Моор.

Он также рассказал, что на Метелевских водоочистных сооружениях завершены работы по монтажу системы углевания. Современное оборудование поможет эффективно очищать воду от посторонних запахов. Оно действует в автоматическом режиме и реагирует на изменения качества исходной воды.

Также стало известно, что в Тюменской области на 3,4% вырастут тарифы с 1 июля 2022 года. Губернатор отметил, что предстоит пройти реконструкцию ряда сооружений, именно этим обусловлено это решение: «Мы согласовали это решение в антимонопольной службе».