Для тюменских детей, болеющих сахарным диабетов, выделят деньги на аппараты непрерывного мониторинга глюкозы. Фото: Ольга Крыльцова

Для тюменских детей, болеющих сахарным диабетом, выделят деньги на аппараты непрерывного мониторинга глюкозы. Поручение дал губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии 21 декабря, заявив, что этот вопрос будет находиться под его личным контролем.

Глава региона сообщил, что родители таких детей тратят за один лишь год по 250 тысяч рублей на лечение. Для многих это очень большая сумма.

– Надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро и эффективно, – заявил губернатор.