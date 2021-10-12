Виталий Бережной, обвиняемый в жестоком убийстве тюменской девочки Насти Муравьевой, лишился одного из защитников

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Виталий Бережной, обвиняемый в жестоком убийстве 8-летней тюменской девочки Насти Муравьевой, лишился одного из своих защитников. Адвокат Татьяна Крылова решила не участвовать в громком деле и прекратила какую-либо работу с подсудимым.

На данный момент интересы мужчины в суде представляет адвокат Елена Шихова. Она не стала разглашать причину отказа своей коллеги от подзащитного. Однако, по словам женщины, это специальный тактический ход.

- Я не могу раскрыть вам подробности. Теперь я одна буду защищать Виталия Бережного, - сообщила Елена Шихова.

Напоминаем, что девочка пропала 30 июня. Долгое время ее разыскивали спецслужбы и поисковики, в числе которых с самого начала была сестра малышки, а также просто неравнодушные горожане. Тело ребенка нашли 19 августа на берегу озера Оброчное, всего в двух километрах от ее дома. Главным подозреваемым в деле оказался тюменец Виталий Бережной. На допросе он сознался в совершенном преступлении.

Также мужчину подозревают в причастности к еще одному похожему преступлению. Десять лет назад в Нягани пропала 12-летняя девочка Настя Трегубова, тело которой обнаружили со следами удушения и изнасилования.

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