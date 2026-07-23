Аня Анисимова 2026: последние новости о пропавшей в 2010 году девочке. Хозяев синих автомобилей ВАЗ2107 просят явиться в следком по делу о пропаже

Аня Анисимова пропала в 2010 году. Её до сих пор не нашли

Водителей синих автомобилей ВАЗ2107 (LADA 2107) стали звать в следственный комитет Тюменской области на разговор со следователями. Причина – пропажа 11-летней Ани Анисимовой, которая при странных обстоятельствах таинственно исчезла 12 октября 2010 года. На протяжении шестнадцати лет девочку, как и многих других детей, активно ищут, но результатов нет. Как и зацепок.

Однако с недавнего времени поиски вновь возобновились с новой силой. Во всяком случае, жителям Тюмени начали приходить повестки с просьбой явиться в СК по делу исчезновения Ани Анисимовой. Об этом «КП-Тюмень» рассказали сами получатели.

- Пришла повестка, причем не по прописке, завтра прийти в Следком по делу пропавшей девочки. Я даже не знаю, кто это такая, и когда она пропала, - рассказывает Анатолий.

Ориентировка

На следующий день «свидетель» явился к следователю. Говорит, разговаривали целый час.

- Оказывается, эта девочка могла сесть в синие «Жигули» или «Ладу» и уехать с неизвестными. Поэтому сейчас всех, кто в те годы разъезжал на синих отечественных легковушках, зовут на разговор. А их тысячи! Спрашивали: знаю ли я, кто такая, спрашивали про детей, жену, кто где работает, где находились в тот момент, что знаю, что не знаю. Поговорили, посмотрели фоторобот, я расписался, что приходил на разговор, и на этом все.

В 2026 году девочке могло бы быть уже 28 лет

В пресс-службе СК РФ по Тюменской области не стали комментировать ситуацию, но заметили, что получатели повесток могут «смело приходить» в следком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«24 года в моей родной Тюмени происходят страшные вещи»: Алена Водонаева высказалась о пропадающих тюменских детях

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева назвала силовиков «бестолочами в погонах» (подробнее)

«Бермудский треугольник для пропавших детей»: расследование об исчезнувших девочках в Тюмени вышло в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым

Похититель девочек умен, наблюдателен, осторожен, считают эксперты (подробнее)

Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев: врач-психиатр составил портрет серийного маньяка, похищавшего детей в Тюмени

Психотерапевт опубликовал документальный фильм о бесследно исчезнувших детях, чья судьба по-прежнему не известна (подробнее)

Во время поиска тюменки Ани Анисимовой раскрыты десятки преступлений

В день пропавших детей журналисты «КП» вспомнили всех поименно (подробнее)

«Аня найдется, может быть, когда будет взрослой»

Исчезновение 11-летней школьницы посреди бела дня потрясло весь город. Напомним, что в последний раз девочку видели 12 октября 2010 года по пути в школу - около стройки на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской. Аня Анисимова разговаривала с каким-то мужчиной (подробнее)

Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев: в Тюмени вспоминают без вести пропавших детей

Официальная статистика гласит, что ежегодно в России пропадает около 55 000 несовершеннолетних. Причины у всех могут быть разные: кто-то сбежал от агрессии и непонимания взрослых, кто-то захотел посмотреть мир и отправился на поиски приключений – таких, «бегунков» без криминала, больше прочих пропавших. А бывают и вовсе печальные случаи, когда ребенок становится добычей преступника. Но нет худшей кары, чем без вести пропавшее дитя (подробнее)

Поисками Ани Анисимовой занимаются 60 оперативников

Стали известны характерные приметы подозреваемого (подробнее)