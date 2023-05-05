«Только кастрюли напоминают о том, что здесь кто-то жил»: жители Успенки оплакивают дома, уничтоженные мощнейшим пожаром

Пожар в селе Успенка Тюменского района Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пожар в селе Успенка Тюменского района, где власти ввели режим ЧС, стал одним из самых масштабных с начала пожароопасного сезона. Возгорание локализовали к 3 часам ночи на площади более 3,9 тысячи кв. метров, однако о полной победе над огнем говорить пока рано. По данным властей, от огня пострадали 18 строений, из них 8 жилых домов. Погорельцам уже пообещали выплатить по 50 тысяч рублей на предметы первой необходимости, но какие деньги смогут заменить любимый дом?

Когда-то эти тлеющие поленья были домом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Картина, которая открылась нам с утра после пожара, напоминала фильм ужасов. Конечно, речь не о всей Успенке, а только о выгоревших дотла участках. В воздухе чувствуется едкий запах гари, дыма и сгоревших вещей, над чернеющими участками возвышаются бани – единственное, что осталось нетронутым. В некоторых местах можно заметить сгоревшие автомобили, спецтехнику, а от известной на все село пилорамы практически ничего не осталось.

Это все, что осталось от пилорамы Успенки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пожарные проливают тлеющие поленья на пилораме Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Обугленные металлические листы, которые когда-то покрывали ангары, валяются за ненадобностью.

Кадр сгоревшей пилорамы с другой стороны Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Один из сгоревших домов в Успенке Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- А вы что здесь делаете? – спрашивает нас печальный мужчина.

- Мы – журналисты, приехали посмотреть, как у вас тут, - говорим мы.

- Аааааа…. А то смотрю, пацаны какие-то вылезают из машины, думал, посмеяться хотите. А то приезжали тут какие-то, на великах, снимают, ржут. А у меня-то беда! Дом сгорел… Не люблю я таких людей. Буквально только-только закончил ремонт на два миллиона рублей, и все пропало!

Пожарные набирают воду из близлежащего водоема Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Огромный пожарный рукав растянулся на сотни метров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

От дома, гаража, бани, навеса и беседки тут действительно почти ничего не осталось. Только валяющиеся кастрюли напоминают о том, что здесь раньше кто-то жил. В тот момент, когда мы разговаривали с хозяином сгоревшего дома, подошли сотрудники МЧС, которые оценивали причиненный ущерб.

- Давайте померяем ваш гараж, - предложила одна из сотрудниц. - Это нужно для учета потерь. Так, три на три, так и запишем.

Сгоревший автомобиль в сгоревшем гараже Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Еще один автомобиль попал под раздачу огня Фото: Алексей КОСЕНЧУК

И таких домов – восемь, не считая хозяйственных построек. С каждым из них сегодня вечером встретится губернатор Тюменской области Александр Моор, который ночью уже приезжал на место ЧП. Сегодня на повестке дня – вопрос оценки размера ущерба и оказание необходимой поддержки.

Вот такое количество пятилитровых (и не только) бутылок воды принесли неравнодушные граждане и волонтеры Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Открытого горения в Успенке, по крайней мере, сейчас не видно. Да, угли тлеют, иногда вспыхивает небольшой огонек, но на этом все. Однако по словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, «сильный переменчивый ветер может ухудшить ситуацию».

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