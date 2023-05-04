На место пожара в Успенке приехал губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Игорь Сабаталов

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал на место пожара в Успенке Тюменского района. Информацию об этом он разместил на своей странице в соцсети, опубликовав видео с места происшествия.

«Вместе с начальником Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майором внутренней службы Артуром Хачатряном и главой Тюменского района Светланой Ивановой губернатор Тюменской области обсудили меры по тушению пожара и эвакуации людей», – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Сейчас к ликвидации пожара привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных осложняется сильным порывистым ветром.

К сожалению, за последние два дня в Тюмени вспыхнули уже два серьезных пожара. Так, накануне ночью губернатор выезжал на место пожара в село Салаирка Тюменского района. Огонь шел на село, но пожарным удалось его остановить. Жителям Успенки в этом плане не повезло: огонь буквально окутал всю территорию.