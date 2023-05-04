В селе под Тюменью мощный ночной пожар уничтожил четыре жилых дома

Фото: Игорь Сабаталов.

Рассказываем подробности и что известно к текущему часу о пожаре в тюменском поселке Салаирка, который расположен в 40 километрах от города. Ночью в четверг, 4 мая 2023 года, на улице Новая в населенном пункте Тюменского района загорелись четыре частных дома. Огонь на строения перекинулся ближе к 4 часам утра. Сообщение на пульт спасателей МЧС о пожаре поступило в 02:46.

Локализовывать возгорание принялись пожарные, лесничии, сами жители и другие пожарно-спасательные службы. Огонь незамедлительно шел на село, была угроза переброса пламени на соседние сооружения. Утром на помощь спасателям вылетел вертолет Ми-8 со сливным устройством.

Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Пока пожарные отбивали дома на улице Новой, жители вёдрами тушили огонь на других участках. В это время трактористы опахивали поля, чтобы не пропустить огонь.

Согласно официальным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области, в 04:16 возгорание удалось локализовать на площади более 500 квадратных метров. Из зоны пожара и воздействия опасных факторов были эвакуированы семь человек. Еще через пару часов возгорание было устранено благодаря сотрудникам Авиалесоохраны, противопожарной службы и МЧС. Сами жители боролись с огнем всю ночь.

Через некоторое время спасатели приступили к разборке и проливке контрукций. Четыре семьи остались без крыши над головой, их дома полностью уничтожены, сообщили в Противопожарной службе Тюменской области. В тушении пожара было задействовано 126 человек и 46 единиц техники, из них от Главного управления МЧС 65 спасателей и 21 единица техники.

На место пожара ночью приезжали чиновники и руководители пожарных ведомств

Во время тушения пожара на месте находились губернатор Тюменской области Александр Моор, начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, руководитель Противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец, заместитель начальника Алексей Николаев и начальник отряда № 1 Максим Москвин.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

– Сегодня ночью выехал на место пожара в село Салаирка Тюменского района. Огонь шел на село, но пожарным удалось его остановить. К сожалению, четыре частных жилых дома пострадали. Все живы, специалисты регионального МЧС эвакуировали 7 человек. Всем, кто пострадал, мы окажем поддержку, никого в беде не бросим. Выплатим денежные средства на восстановление. Если кому-то потребуется жилье в другом населенном пункте, то также поможем, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после ликвидации горения.

За пожар в селе Салаирка Тюменской области взялась прокуратура

Фото: Игорь Сабаталов. Фото: Предоставлено "КП"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту возгорания в тюменском селе Салаирка, где огнем уничтожено четыре частных домовладения. На место происшествия выезжал прокурор Тюменского района Денис Коротаев для оценки сложившейся ситуации.

Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности в населенном пункте, исполнению органом местного самоуправления требований закона, а также проконтролировать размещение пострадавших граждан и оказанную им социальную, юридическую и финансовую помощь.

Как сейчас местные жители

Для оказания оперативной помощи местным жителям прокуратура района организовала работу временной приемной в здании Дома культуры на улице Новая, 24. Погорельцы сейчас разбирают руины, которые остались от их домов, решают вопросы с документацией и обеспечением. В Салаирке после страшного пожара до сих пор кипит работа. Соседи помогают пострадавшим, носят вещи, еду и разбирают завалы.

Фото: Игорь Сабаталов.

В некоторых местах в тюменском селе всё еще догорают остатки сухой травы, которые не сгорели ночью.

Подробности пожара в тюменском селе Салаирка

Фото: Игорь Сабаталов.

После страшного возгорания местные жители оставили несколько жалоб в социальных сетях на отсутствие пожарной охраны и водоема в населенном пункте. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Тюменского района.

– В селе Салаирка находится пост областной противопожарной службы. Он отлично укомплектован необходимым оборудованием, также имеется два противопожарных водоема и один естественный, где спасатели могут брать воду, – уточнили в районной администрации.