Фото: Игорь Сабаталов.

Пожар в селе Успенка Тюменской области 4 мая набирает обороты. В регионе официально началась эвакуация жителей села Успенка. Часть сельчан будет вывезена с территории населенного пункта из опасной зоны пожара, рассказали в пресс-службе информационного центра правительства Тюменской области.

Видео пожара в селе Успенка Тюменской области

Огонь перекинулся на жилые дома, пишут власти. Население Успенки частично эвакуируется.

– Эвакуированы социальные учреждения – отделение временного проживания граждан пожилого возраста и успенский детский психоневрологический интернат, – сообщают в пресс-службе правительства региона.

По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича, на данный момент существует реальная угроза дальнейшего распространения пожара вдоль Московского тракта.

– Жителям населенных пунктов Ушакова, Перевалово, Зубарева, Гусева необходимо слушать информацию, которую доводят органы местного самоуправления. В настоящее время проводятся обходы этих населенных пунктов, развешиваются объявления о возможной эвакуации, – уточняет Андрей Михнович.

Наши коллеги издания BAZA опубликовали видеозапись, на которой пожилая женщина на коленях и с иконой стоит напротив огня.

На месте пожара сейчас работают сотрудники МЧС, подразделения Авиалесоохраны и противопожарной службы. В тушении пожара и эвакуации жителей задействованы 120 человек и свыше 50 единиц техники, включая авиацию. Пламя угрожает перекинуться на соседнее село.

Сообщается, что на место тушения пожара была направлена аэромобильная группировка МЧС из 50 человек и 4 единиц спецтехники. Спасатели должны помочь сохранить жилые дома и потушить огонь.

Причины пожара в селе Успенка Тюменской области

По словам тюменцев, в селе Успенка никогда не было таких масштабных пожаров, только маленькие, локальные возгорания. В Тюменском районе наступил четвертый класс пожарной опасности, пишут в ГУ МЧС России по Тюменской области. Из-за активного ветра с резкими порывами огонь и дым разносит по лесам, что способствует распространению пожара. В регионе в связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий.

Ограничение движение из-за пожара в селе Успенка

Волонтеры регионального отделения «Молодая гвардия» оказывают помощь жителям села в эвакуации. В первую очередь увозят из опасной зоны пожара постояльцев успенского детского психоневрологического интерната. Их 370. Людей разместят в реабилитационном центре.

По нашим данным, в селе Успенка отключили газ и воду. Кроме того, закрылись магазины, из дома престарелых «Милосердие» эвакуировано 45 человек, из детского психоневрологического диспансера вывезли 370 детей. Транспортное движение ограничено инспекторами ДПС с 15-го по 17-й км на трассе Вагай – Тукуз.