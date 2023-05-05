Погорельцам из села Успенка выплатят по 50 тысяч рублей из-за утраты предметов первой необходимости

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В Тюменской области на территории села Успенка произошел природный пожар, который перекинулся на жилые дома и строения. Прокуратура организовала работу выездной мобильной приемной. Владислав Московских дал поручение подчиненным сотрудникам проконтролировать выплаты материальной помощи сельчанам пострадавшим в результате ЧС.

Погорельцам предусмотрена материальная помощь в виде 50 тысяч рублей в связи с утратой предметов первой необходимости вследствие пожара.

— По указанным телефонам граждане, пострадавшие от пожаров, смогут получить разъяснения по интересующим вопросам, а также сообщить о фактах нарушения закона, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, из-за пожара на территории Тюменского района в пределах границ села Успенка установлена зона ЧС.