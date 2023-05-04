Бабушка с иконой Богородицы, пламя и десятки пожарных: что происходит на месте пожара в Успенке в Тюменской области

Фото: Telegram-канал «Тюменская область» .

Правительство Тюменской области поделилось душераздирающим кадром с места возгорания в селе Успенка 4 мая. На нем, пожилая женщина с иконой Богородицы в руках молится об окончании пожара. Пенсионерка встала на колени.

Администрация опубликовала видео пожара в селе Успенка под Тюменью с высоты птичьего полета. На видеозаписи с квадрокоптера, опубликованной мэрией, хорошо видны масштабы бедствия. Дым, гарь и смог поднимаются в небо над регионом.

Напомним, в тюменском селе Успенка сейчас проходит частичная эвакуация жителей. В первую очередь, волонтеры и спасатели вывозят из опасной зоны пожара людей из дома престарелых «Милосердие» и детского психоневрологического диспансера.

Кроме того, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу Вагай – Тукуз с 15 по 17 километр для транспорта из-за задымления. Активное участие в тушении пожара принимают не только работники «Авиалесоохраны» и МЧС, но и местные жители. Дополнительно к месту тушения возгорания от Главного управления МЧС была отправлена аэромобильная группировка в составе 50 человек и 4 единиц спецтехники.

Следственный комитет Тюменской области организовал процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Огнем было уничтожено 13 жилых домов в селе Успенка. Погорельцам оказывается вся необходимая помощь.