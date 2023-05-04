Опубликовано видео пожара в селе Успенка под Тюменью с высоты птичьего полета

Фото: администрация Тюмени.

Администрация опубликовала видео с масштабами бедствия от пожара в селе Успенка под Тюменью с высоты птичьего полета. Сегодня в Тюменском районе начался верховой пожар в районе населенного пункта Успенка. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, Противопожарной службы и Авиалесоохраны.

На видеозаписи с квадрокоптера, опубликованной мэрией, хорошо видны масштабы бедствия. Дым, гарь и смог поднимаются в небо над регионом.

Напомним, что в селе Успенка началась эвакуация жителей. Из-за ветреной погоды была угроза распространения огня на другие населенные пункты. Пламя охватило 13 жилых домов в тюменском селе Успенка.