Тюменский следком организовал процессуальную проверку по факту пожара в селе Успенка

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Следственный комитет Тюменской области заинтересовался пожаром, возникшим неподалеку от села Успенка, а теперь уже перекинувшимся на населенный пункт. На данный момент ведомство организовало процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

– Установлено, что 4 мая 2023 года в результате распространения верхового природного пожара в селе Успенка сгорело тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки. Всё это повлекло значительный материальный ущерб для граждан, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.

На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара нет.