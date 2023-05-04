В Тюменской области горят леса и фермерские строения: началась эвакуация жителей из зоны опасности

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Еще один крупный по масштабу ландшафтный пожар разгорается сейчас в Тюменской области. Неподалеку от села Успенка пламя охватило участок земли. Под Тюменью горят леса, дым и гарь от пожара доносятся до населенных пунктов. Заметили возгорание автомобилисты, которые проезжали по Московском тракту.

– 4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечено 74 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС России на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно задействовано 2 вертолета Ми-8 с водосливным устройством, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В социальных сетях на фотографиях, которые публикуют местные жители, небо над регионом окрасилось в серо-розовые тона. В администрации Вагайского района сообщают, что угрозы населенным пунктам сейчас нет, на месте оперативно работают лесники, МЧС и сотрудники Авиалесоохраны. Также активное участие в ликвидации горения принимают местные жители. Люди приходят с лопатами на помощь пожарным.

На магистралях в районе Успенки инспекторы ДПС ограничили транспортное движение.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

«Внимание! В связи с задымлением ограничено движение транспорта по автодороге Богандинский – Червишево – Чаплык, со стороны пос. Успенка в сторону пос.Чаплык. Будьте внимательны!» – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Почему горит Успенка?

По словам тюменцев, в селе Успенка никогда не было таких масштабных пожаров, только маленькие, локальные возгорания. В Тюменском районе наступил четвертый класс пожарной опасности, пишут в ГУ МЧС России по Тюменской области. Из-за активного ветра с резкими порывами огонь и дым разносит по лесам, что способствует распространению пожара. В регионе в связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий.

В Тюменской области на тушении природных пожаров сейчас задействовано более 300 человек и 70 единиц техники.

Слухи об эвакуации жителей Успенки и ближайших населенных пунктов

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В социальных сетях появилась информация, что с территории Успенского муниципального образования идет верховой пожар, огонь может переброситься на территорию Переваловского муниципального округа. Жителей сёл Ушаково и Перевалово просят подготовить документы для возможной эвакуации.

СМИ пишут, что в Успенке загорелась местная ферма. Сотрудники предприятия и спасатели экстренно эвакуируют коров из амбара, крыша которого сейчас полыхает.

Фото: соцсети.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских выехал на место природного пожара в районе села Успенка Тюменского района для оценки ситуации.

Сколько пожаров на данный момент полыхает в Тюменской области?

Фото: соцсети.

По данным МЧС России по Тюменской области, в регионе на сегодня зарегистрировано 462 природных пожара. Власти предполагают, что серьезность обстановки добавляет ветреная и теплая погода. На месте возгораний работают сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, Противопожарной службы Тюменской области и специалисты авиации.