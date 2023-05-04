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НовостиПроисшествия4 мая 2023 18:48

В селе Успенка на время пожара из психоневрологического интерната и дома престарелых вывезли 360 человек

Эвакуированных детей отправили в лагеря – «Энергетик» и «Дружба – Ямал»
Серафима Краснова
Эвакуированных детей отправили в лагеря – «Энергетик» и «Дружба – Ямал».

Эвакуированных детей отправили в лагеря – «Энергетик» и «Дружба – Ямал».

Из учреждений социального обслуживания в селе Успенка Тюменской области спасатели и волонтеры эвакуировали 360 человек. Такое заявление сделали сотрудники департамента социального развития Тюменской области.

— Из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания эвакуировано 36 человек, из детского психоневрологического дома-интерната - 324. Итого 360 человек, — заявили в ведомстве.

Кроме того, эвакуированных взрослых перевезли в центр «Красная гвоздика», а детей отправили в лагеря – «Энергетик» и «Дружба – Ямал». Пациентов временного проживания разместили в учреждениях социального обслуживания, некоторых забрали домой родственники.

Сообщается, что в сгоревшем селе работает бригада аварийно диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Север». Специалисты отключают газ в домах, если есть необходимость.

Напомним, сегодня в селе Успенка в результате ландшафтного пожара было уничтожено 13 жилых домов.