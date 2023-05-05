В Тюмени 5 мая зафиксировали запах гари и дымку от пожаров

Фото: Игорь Сабаталов.

Согласно данным департамента лесного хозяйства на 8 часов утра 5 мая 2023 года, в Тюменской области действует 10 лесных пожаров, пять из них уже локализованы. Зарегистрировано 11 новых ландшафтных возгораний, ликвидирован 1 пожар на площади 0,6 гектара.

На 5 мая в трех районах Тюменской области установлен третий класс пожарной опасности, высокая степень пожарной опасности прогнозируется специалистами в Тобольской авиазоне.

В субботу, 6 мая, по данным департамента лесного хозяйства, четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах.

Напомним, в селе Успенка МЧС, пожарные и авиация боролись с огнем на площади более 3 900 квадратных метров.