На территории села Успенка Тюменской области ввели режим ЧС

Фото: Игорь Сабаталов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор представил отчет по пожару в селе Успенка. По данным властей, от огня пострадали 18 строений – из них 8 жилых домов. В 7 часов вечера на территории населенного пункта был введен режим ЧС. Спасатели и волонтеры эвакуировали всех желающих из Успенки в пункты временного размещения.

– Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно – очень сильное задымление, тяжело дышать, – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор поговорил с местными жителям, которые остались на месте пожара, чтобы бороться за свои дома. По словам сельчан, огонь в населенный пункт пришел из леса, а позже мгновенно распространился по улице.

Добавим, на месте продолжают работать сотрудники МЧС, противопожарной службы и «Авиалесоохраны». Сегодня губернатор встретится с жителями, чьи дома пострадали от огня. Власти оценят причиненный стихией ущерб. Тюменским погорельцам окажут необходимую помощь.

Редакция «КП»–Тюмень» подробно рассказывала о спасательных мероприятиях, которые проходили в селе Успенка.