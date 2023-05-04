Сотрудники ГИБДД организовали объезд села Успенка, где сейчас бушует страшнейший пожар

Фото: Игорь Сабаталов

Движение по федеральной автодороге Екатеринбург – Тюмень в районе села Успенка, где сейчас бушует страшнейший пожар, идет без затруднений и ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Въезд в село Успенка с трассы закрыт, а объезд организован через деревню Ушаково. Автоинспекторы сейчас дежурят на месте происшествия и регулируют движением вручную, объясняя водителям пути объезда.

Ранее мы писали о том, что инспекторы ГИБДД ограничили движение транспорта на трассе Вагай – Тукуз. По последним данным, огонь уничтожил уже тринадцать жилых домов и грозит распространиться на другие строения. В связи с этим жителей села срочно эвакуировали.

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