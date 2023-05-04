К тюменскому селу Успенка подогнали автобусы для эвакуации людей

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Тюменские автоинспекторы призывают жителей села Успенка эвакуироваться из опасной зоны. На данный момент огонь уничтожил уже тринадцать жилых домов и рискует распространиться на другие строения.

- Уважаемые граждане, срочная эвакуация. Просьба покинуть поселок Успенка. Возьмите с собой документы и важные вещи, - звучит сигнал из машины ГИБДД, курсирующей по населенному пункту.

Чтобы людям было легче сориентироваться, участковые объясняют жителям безопасные маршруты и информируют об автобусах для эвакуации.

Напоминаем, что ранее из-за села были эвакуированы 79 жителей, а также 45 постояльцев дома престарелых и 370 детей. Серьезно мешает борьбе с огнем сильный и порывистый ветер, но, несмотря на это, спасатели делают все возможное.