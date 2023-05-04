Порывистый ветер осложняет тушение пожара в селе Успенка под Тюменью

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Тюменские пожарные продолжают бороться с огнем в селе Успенка. По данным регионального МЧС, работа подразделений осложняется сильным порывистым ветром.

– На данный момент к тушению привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Спасатели пытаются защитить жилые дома и хозяйственные постройки. Информация о погибших и пострадавших не поступала, – прокомментировал замначальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

Напоминаем, что также к месту пожара направилась аэромобильная группировка МЧС России. Основные усилия подразделений будут направлены на защиту жилых строение и тушение горящих построек.

Напоминаем, что изначально в ведомство поступило сообщение о верховом пожаре в районе села и только спустя время пламя перекинулось на жилища людей.