Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 17:07

МЧС России направило в Тюменскую область аэромобильную группировку для борьбы с пожаром возле села Успенка

Огонь уже охватил тринадцать строений
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В районе тюменского села Успенка продолжает бушевать серьезный пожар. Огонь уже охватил тринадцать строений и даже не думает утихомириваться, при этом пламя угрожает перекинуться на соседнее село. В связи с этим МЧС России направляет в Тюменскую область аэромобильную группировку.

– Дополнительно к месту тушения пожара направлена аэромобильная группировка МЧС России из пятидесяти человек и четырех единиц техники. Основные усилия подразделений будут направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На данный момент на месте пожара работают сотрудники МЧС, подразделения Авиалесоохраны и противопожарные службы. В борьбе с огнем и в эвакуации жителей задействованы 120 человек и свыше 50 единиц техники, включая авиацию.