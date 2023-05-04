МЧС России направило в Тюменскую область аэромобильную группировку для борьбы с пожаром возле села Успенка

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В районе тюменского села Успенка продолжает бушевать серьезный пожар. Огонь уже охватил тринадцать строений и даже не думает утихомириваться, при этом пламя угрожает перекинуться на соседнее село. В связи с этим МЧС России направляет в Тюменскую область аэромобильную группировку.

– Дополнительно к месту тушения пожара направлена аэромобильная группировка МЧС России из пятидесяти человек и четырех единиц техники. Основные усилия подразделений будут направлены на защиту жилых домов и тушение горящих построек, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На данный момент на месте пожара работают сотрудники МЧС, подразделения Авиалесоохраны и противопожарные службы. В борьбе с огнем и в эвакуации жителей задействованы 120 человек и свыше 50 единиц техники, включая авиацию.