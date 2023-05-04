Инспекторы ГИБДД ограничили движение транспорта на трассе Вагай – Тукуз под Тюменью

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы ГИБДД ограничили движение транспорта на трассе Вагай – Тукуз. Ландшафтный пожар в селе Успенка вынудил перекрыть дороги в Тюменском районе.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«Ограничено движение с 15-го по 17-й км автодороги Вагай – Тукуз из-за пожара. На месте работает наряд ДПС», – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, что в МЧС в четверг, 4 мая, поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка. Спасатели приступили к экстренной эвакуации местных жителей из домов.

В ликвидации пожара принимали участие 74 человека и 51 единиц техники.