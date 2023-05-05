Пожар в селе Успенка под Тюменью локализовали к 3 часам ночи на площади более 3,9 тысячи кв. метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

К 3 часам ночи пожар в селе Успенка был локализован на площади более 3 900 квадратных метров. В огне пострадали 13 жилых домов.

В населенном пункте до сих пор продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания. С пламенем борются 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета.

Напомним, из села Успенка были частично эвакуированы жители. В частности, спасатели и волонтеры вывезли из опасной зоны пожара пациентов детского психоневрологического центра и дома престарелых.

Всю ночь сотрудники МЧС, Противопожарной службы, «Авиалесоохраны» боролись с огнем. Редакция «КП»–Тюмень» подробно рассказывала о спасательных мероприятиях, которые проходили в селе Успенка.